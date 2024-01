Deniz Seki

Seneler önce rastladım sana Hayatımda senle ilk defa Aşık oldum uçarcasına Bana söz verdin o akşamın sonunda *** Sana inandım bir dua gibi Sana bağlandım bir çocuk gibi Nasıl aldandım yalan sözlerine Sen beni benle tek bıraktın *** Bana geri ver ıslanmamış gülen gözlerimi Bana geri ver kararmamış güzel günlerimi Bana geri ver tükenmemiş büyük sevgimi Bana geri ver her şeyi geri ver *** Bana geri ver ıslanmamış gülen gözlerimi Bana geri ver kararmamış gülen günlerimi Bana geri ver tükenmemiş büyük sevgimi Bana geri ver her şeyi geri ver *** Uçurumlarda bir dal gibiyim Sokaklarda yalnız biriyim Nasıl aldandım yalan sözlerine Sen beni benle tek bıraktın *** Bana geri ver ıslanmamış gülen gözlerimi Bana geri ver kararmamış güzel günlerimi Bana geri ver tükenmemiş büyük sevgimi Bana geri ver her şeyi geri ver *** Bana geri ver ıslanmamış gülen gözlerimi Bana geri ver kararmamış gülen günlerimi Bana geri ver tükenmemiş büyük sevgimi Bana geri ver her şeyi geri ver *** Bana geri ver ıslanmamış gülen gözlerimi Bana geri ver kararmamış güzel günlerimi Bana geri ver tükenmemiş büyük sevgimi Bana geri ver her şeyi geri ver