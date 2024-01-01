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7/24 Dinle Şeffaf

Şeffaf Şarkı Sözleri

Deniz Seki Şeffaf şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Deniz Seki Şeffaf şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Şeffaf sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Deniz Seki

Deniz Seki

Şeffaf

  • Su (Akustik Version)

  • Sakinim

  • Nasihat (Unutursun)

  • Yakamoz

  • Gidelim Buralardan

  • Son Nefesine Dair

  • Gidenler Ağlatırlar

  • Acele

  • Su

  • Aynaya Gülümse

  • Sana mı Kaldı

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