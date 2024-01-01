Deniz Seki

Uslanmam Yine bir şeyler oluyor Bozuldu uykularım, eyvah Ben bunu bi' yerden hatırlıyorum *** Tam dört gün oldu, tam dört gece İçim içime sığmayalı, eyvah Sevdalandım yine sevmeye *** Kim korkar, kim kaçar aşktan? Ah, bana uymaz, kitabım yazmaz Bugüne kadar kaç kere düştüm ben aşka Hem yazda hem kışta, yazılınca alnıma *** Uslanmam, ben yola gelmem Uğrunda cehenneme gitsem Yanarım, bile bile yine giderim *** Vazgeçmem, o yollara düşerim Uğrunda cehenneme gitsem Yanarım, bilirim, yine giderim *** Uslanmam, ben yola gelmem Uğrunda cehenneme gitsem Yanarım, bile bile yine giderim, ah *** Vazgeçmem, o yollara düşerim Uğrunda cehenneme gitsem Yanarım, bilirim, yine giderim *** Yine bir şeyler oluyor Bozuldu uykularım, eyvah Ben bunu bi' yerden hatırlıyorum *** Tam dört gün oldu, tam dört gece İçim içime sığmayalı, eyvah Sevdalandım yine sevmeye *** Kim korkar, kim kaçar aşktan? Ah, bana uymaz, kitabım yazmaz Bugüne kadar kaç kere düştüm ben aşka Hem yazda hem kışta, yazılınca alnıma *** Uslanmam, ben yola gelmem Uğrunda cehenneme gitsem Yanarım, bile bile yine giderim *** Vazgeçmem, o yollara düşerim Uğrunda cehenneme gitsem Yanarım, bilirim, yine giderim *** Uslanmam, ben yola gelmem Uğrunda cehenneme gitsem Yanarım, bile bile yine giderim *** Vazgeçmem, o yollara düşerim Uğrunda cehenneme gitsem Yanarım, bilirim, yine giderim *** Uslanmam, ben yola gelmem Uğrunda cehenneme gitsem Yanarım, bile bile yine giderim, ah *** Vazgeçmem, o yollara düşerim Uğrunda cehenneme gitsem

Özlüyorum Yine daldım ufuklara Yollarını gözlüyorum Damla damla yağ gönlüme Aşk yağmurun bekliyorum *** Damla damla yağ gönlüme Aşk yağmurum bekliyorum *** Yokluğunla bir tek günü Asır gibi yaşıyorum Kara sevdam kar beyazım Aşkıma dön bekliyorum *** Özlüyorum özlüyorum Seni seni özlüyorum Bekliyorum bekliyorum Yollarını gözlüyorum *** Özlüyorum özlüyorum Seni seni seni özlüyorum Bekliyorum bekliyorum Yollarını gözlüyorum *** Bahar ile çiçek gibi Yağmur ile toprak gibi Çölde suya hasret gibi Bende seni özlüyorum *** Çölde suya hasret gibi Bende sana susuyorum *** Yıllar gelip geçiyor bak Ayrılığı artık bırak Sensizliği yapamadım Gel de benim halime bak *** Özlüyorum özlüyorum Seni seni özlüyorum Bekliyorum bekliyorum Yollarını gözlüyorum *** Özlüyorum özlüyorum Seni seni seni özlüyorum Bekliyorum bekliyorum Yollarını gözlüyorum

Yemin Ettim Asırlardır yalnızım Pişmanım alın yazım Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi Bir yemin ettim ki dönemem Üzüntün ellerimde Soldum kederlerinde Cehennemde yansın bu dilim Bir yemin ettim ki dönemem *** Seni versinler ellere Beni vursunlar Sana sevdanın yolları Bana kurşunlar Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde Tükendim tükendim tükendim artık Hiç mi özlemedin hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına *** Seni versinler ellere Beni vursunlar Sana sevdanın yolları Bana kurşunlar *** Asırlardır yalnızım Pişmanım alın yazım Bir öfkeye mahkum ettik herşeyi Bir yemin ettim ki dönemem Üzüntün ellerimde Soldum kederlerinde Cehennemde yansın bu dilim Bir yemin ettim ki dönemem *** Seni versinler ellere Beni vursunlar Sana sevdanın yolları Bana kurşunlar Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde Tükendim tükendim tükendim artık Hiç mi özlemedin hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına *** Seni versinler ellere Beni vursunlar Sana sevdanın yolları Bana kurşunlar (Seni versinler ellere) (Beni vursunlar) (Sana sevdanın yolları) (Bana kurşunlar)

Kurşuna Gerek Yok Hayatıma bir son vermek istersen Hançere gerek yok gözlerin var ya Eğer ki kalbimden vurmak istersen Kurşuna gerek yok sözlerin var ya Kurşuna gerek yok sözlerin var ya *** Taş olsan erirdin avuçlarımda Dal olsan çökerdin bakışlarımda Sevgilim suçluysam bu aşk yolunda Zindana gerek yok hasretin var ya Zindana gerek yok hasretin var ya *** Anladım çare yok unutmam için Her yerde hatıran izlerin var ya Bir gün olsun mutlu uyumam için Yastığa gerek yok dizlerin var ya Yastığa gerek yok dizlerin var ya *** Taş olsan erirdin avuçlarımda Dal olsan çökerdin bakışlarımda Sevgilim suçluysam bu aşk yolunda Zindana gerek yok hasretin var ya Zindana gerek yok hasretin var ya *** Taş olsan erirdin avuçlarımda Dal olsan çökerdin bakışlarımda Sevgilim suçluysam bu aşk yolunda Zindana gerek yok hasretin var ya Zindana gerek yok hasretin var ya *** Taş olsan erirdin avuçlarımda Dal olsan çökerdin bakışlarımda

Arabesk Acısı tatlısı var Sevinci kederi var Gözyaşlarımız da var *** Düm düm teke tek düm teke tek Arabesk bu arabesk Düm düm teke tek düm teke tek Arabesk bu arabesk *** Bazen sevgi çalar ümit verir gönlüme Bazen hasret çalar keder verir ömrüme Bu bir hayat biçimidir Bu bir özgür düşüncedir Hem sevilir hem sevilmez Çözülmeyen bilmecedir *** Düm düm teke tek düm teke tek Arabesk bu arabesk Düm düm teke tek düm teke tek Arabesk bu arabesk *** En güzel şarkılarda Gönülde duygularda Bugünde yarınlarda Arabesk ah arabesk *** En güzel şarkılarda Gönülde duygularda Bugünlerde yarınlarda Arabesk ah arabesk *** Düm düm teke tek düm teke tek Arabesk bu arabesk Düm düm teke tek düm teke tek Arabesk bu arabesk *** Sevdanın yolu, dertlerin sonu Mutluluk dolu arabesk Sevdanın yolu, dertlerin sonu Mutluluk dolu arabesk *** Hasretlere, sevgilere Ümitlere arabesk Sevda çeken gönüllere Sevenlere arabesk *** Fakirlere, zenginlere Entellere arabesk Gizli sevda çekenlere Mahkûmlara arabesk *** Düm düm teke tek düm teke tek Arabesk bu arabesk Düm düm teke tek düm teke tek Arabesk bu arabesk

Mavi Yelek Mavi yelek mor düğme Mavi yelek mor düğme Yine düştü gönlüme Yine düştü gönlüme *** Her gönlüme düşende Her gönlüme düşende Kan damlar yüreğime Kan damlar yüreğime *** Agam ben nasıl edim Saz getir fasıl edim Agam ben nasıl edim Saz getir fasıl edim *** Pekte güzel değilsen Gönüldür nasıl edim Gönüldür nasıl edim *** Gazel döktü güz oldu Gazel döktü güz oldu Derdim biraz az oldu Derdim biraz az oldu *** Agam ben nasıl edim Saz getir fasıl edim Agam ben nasıl edim Saz getir fasıl edim *** Pekte güzel değilsen Gönüldür nasıl edim Gönüldür nasıl edim