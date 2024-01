Deniz Seki

Mavi yelek mor düğme Mavi yelek mor düğme Yine düştü gönlüme Yine düştü gönlüme *** Her gönlüme düşende Her gönlüme düşende Kan damlar yüreğime Kan damlar yüreğime *** Agam ben nasıl edim Saz getir fasıl edim Agam ben nasıl edim Saz getir fasıl edim *** Pekte güzel değilsen Gönüldür nasıl edim Gönüldür nasıl edim *** Gazel döktü güz oldu Gazel döktü güz oldu Derdim biraz az oldu Derdim biraz az oldu *** Agam ben nasıl edim Saz getir fasıl edim Agam ben nasıl edim Saz getir fasıl edim *** Pekte güzel değilsen Gönüldür nasıl edim Gönüldür nasıl edim

Wallah te nagrim Daye te nastinem Wallah te nagrim Babo te nastinem *** Derde hewiye Wallah nagshinem Derde hewiye Wallah nagshinem *** Babo te nagrim Daye te nagrim Wallah te nagrim Daye te nagrim *** Derde hewiye Wallah nagshinem Derde hewiye Wallah nagshinem *** Sjeni wi chare Be dost u yarê Sjeni wi chare Be dost u yarê *** Wallah te nagrim Daye te nagrim *** Sjeni te dû dûye Chave te bertjiye Sjeni te dû dûye Chave te bertjiye *** Her têshtek tera chuye Wallah te nagrim Her teshtek tera chuye Wallah te nagrim.