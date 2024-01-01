Deniz Seki

Yine bir şeyler oluyor
Bozuldu uykularım, eyvah
Ben bunu bi' yerden hatırlıyorum
***
Tam dört gün oldu, tam dört gece
İçim içime sığmayalı, eyvah
Sevdalandım yine sevmeye
***
Kim korkar, kim kaçar aşktan?
Ah, bana uymaz, kitabım yazmaz
Bugüne kadar kaç kere düştüm ben aşka
Hem yazda hem kışta, yazılınca alnıma
***
Uslanmam, ben yola gelmem
Uğrunda cehenneme gitsem
Yanarım, bile bile yine giderim
***
Vazgeçmem, o yollara düşerim
Uğrunda cehenneme gitsem
Yanarım, bilirim, yine giderim
***
Uslanmam, ben yola gelmem
Uğrunda cehenneme gitsem
Yanarım, bile bile yine giderim, ah
***
Vazgeçmem, o yollara düşerim
Uğrunda cehenneme gitsem
Yanarım, bilirim, yine giderim
***
Yine bir şeyler oluyor
Bozuldu uykularım, eyvah
Ben bunu bi' yerden hatırlıyorum
***
Tam dört gün oldu, tam dört gece
İçim içime sığmayalı, eyvah
Sevdalandım yine sevmeye
***
Kim korkar, kim kaçar aşktan?
Ah, bana uymaz, kitabım yazmaz
Bugüne kadar kaç kere düştüm ben aşka
Hem yazda hem kışta, yazılınca alnıma
***
Uslanmam, ben yola gelmem
Uğrunda cehenneme gitsem
Yanarım, bile bile yine giderim
***
Vazgeçmem, o yollara düşerim
Uğrunda cehenneme gitsem
Yanarım, bilirim, yine giderim
***
Uslanmam, ben yola gelmem
Uğrunda cehenneme gitsem
Yanarım, bile bile yine giderim
***
Vazgeçmem, o yollara düşerim
Uğrunda cehenneme gitsem
Yanarım, bilirim, yine giderim
***
Uslanmam, ben yola gelmem
Uğrunda cehenneme gitsem
Yanarım, bile bile yine giderim, ah
***
Vazgeçmem, o yollara düşerim
Uğrunda cehenneme gitsem