Deniz Seki

Bir haber ver, korkuların bak uykuları kaçtı
Sefa ruhun, senin bu doğrun
Kaybetme git, haddini aştın
***
Bir kere de ben haklı çıkmak zorundayım savaşımdan
Her gün senin fakat bugün değil ki
N'olur uyan, kalk kış uykusundan
***
Uyan, uyan, uyan, uyan
N'olur, hadi, uyan
Çok yorgunum, dayanamam, of
***
Uyan, uyan, uyan, uyan
N'olur, hadi, uyan
Bize artık ağlayamam
***
Lütfen haber ver, daha beteri var inan ölümden
Ben yaşadım, yazdım, söyledim
En kötüsü tek başımayım ben
***
Ah, keşke duysaydın
"Suçlu benim" der miydin gönülden?
Ben yaşadım, yazdım, söyledim
Dinle n'olur, duy duyabilirsen
***
Uyan, uyan, uyan, uyan
N'olur, hadi, uyan
Çok yorgunum, dayanamam, of
***
Uyan, uyan, uyan, uyan
N'olur, hadi, uyan
Bize artık ağlayamam
***
Of, uyan, uyan, uyan, uyan
N'olur, hadi, uyan
Çok yorgunum, dayanamam