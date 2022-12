Deniz Seki

Bir haber ver, korkuların bak uykuları kaçtı Sefa ruhun, senin bu doğrun Kaybetme git, haddini aştın *** Bir kere de ben haklı çıkmak zorundayım savaşımdan Her gün senin fakat bugün değil ki N'olur uyan, kalk kış uykusundan *** Uyan, uyan, uyan, uyan N'olur, hadi, uyan Çok yorgunum, dayanamam, of *** Uyan, uyan, uyan, uyan N'olur, hadi, uyan Bize artık ağlayamam *** Lütfen haber ver, daha beteri var inan ölümden Ben yaşadım, yazdım, söyledim En kötüsü tek başımayım ben *** Ah, keşke duysaydın "Suçlu benim" der miydin gönülden? Ben yaşadım, yazdım, söyledim Dinle n'olur, duy duyabilirsen *** Uyan, uyan, uyan, uyan N'olur, hadi, uyan Çok yorgunum, dayanamam, of *** Uyan, uyan, uyan, uyan N'olur, hadi, uyan Bize artık ağlayamam *** Of, uyan, uyan, uyan, uyan N'olur, hadi, uyan Çok yorgunum, dayanamam

Küserim küserim küserim Deli gibi sevdiğim adam nerede? Severim severim severim Anlayana bundan sonra böyle *** Küserim küserim küserim Deli gibi sevdiğim adam nerede? Severim severim severim Anlayana bundan sonra böyle *** Anlasana be arkadaş Hatıralar bir acı kahvede başlar Anlamadıysan arkadaş anlatırlar Her şeyin bir bedeli var *** Acı nedir bilir misin? Ölümüne gelir misin? Bir daha şans verdim farz et Beni dinle biraz sabret Saçlarıma aklar düştü Yüzümdeki bu çizgiler senin eserin Mutlu musun güzelim? *** Acı nedir bilir misin? Ölümüne gelir misin? Bir daha şans verdim farz et Beni dinle biraz sabret Saçlarıma aklar düştü Yüzümdeki bu çizgiler senin eserin Mutlu musun güzelim? *** Küserim küserim küserim Deli gibi sevdiğim adam nerede? Severim severim severim Anlayana bundan sonra böyle *** Küserim küserim küserim Deli gibi sevdiğim adam nerede? Severim severim severim Anlayana bundan sonra böyle *** Anlasana be arkadaş Hatıralar bi acı kahvede başlar Anlamadıysan arkadaş anlatırlar Her şeyim bir bedeli var *** Acı nedir bilir misin? Ölümüne gelir misin? Bir daha şans verdim farz et Beni dinle biraz sabret Saçlarım aklar düştü Yüzümdeki çizgiler senin eserin Mutlu musun güzelim? *** Acı nedir bilir misin? Ölümüne gelir misin? Bir daha şans verdim farz et Beni dinle biraz sabret Saçlarım aklar düştü Yüzümdeki çizgiler senin eserin Mutlu musun güzelim?