Deniz Seki

Bugün içimde bir hüzün var Sana inanmasam olmaz inansam bir türlü Göze alamadığımız bazı durumlar Olabilir ancak çözümü bin türlü *** Bugün içimde bir hüzün var Sana inanmasam olmaz inansam bir türlü Göze alamadığımız bazı durumlar Olabilir ancak çözümü bin türlü *** Git gitmek istersen Bir gün pişman olup da dönmek istersen Bil ki sana âşık bu kadın Bur'da değil artık, üzgünüm aşkım *** Git gitmek istersen Bir gün pişman olup da dönmek istersen Bil ki sana âşık bu kadın Bur'da değil artık, üzgünüm aşkım *** Bitti demekle, söz vermekle Sana veda etsem olmaz etmesem bir türlü Çok üzüldüğüm bu hikâye Bitti şu an kapandı, kapandı ilk perde *** Bitti demekle, söz vermekle Sana veda etsem olmaz etmesem bir türlü Çok üzüldüğüm bu hikâye Bitti şu an kapandı, kapandı ilk perde *** Git gitmek istersen Bir gün pişman olup da dönmek istersen Bil ki sana âşık bu kadın Bur'da değil artık, üzgünüm aşkım *** Git gitmek istersen Bir gün pişman olup da dönmek istersen Bil ki sana âşık bu kadın Bur'da değil artık, üzgünüm aşkım *** Git istersen Dönmek istersen Bil ki sana âşık bu kadın Bur'da değil artık, üzgünüm aşkım