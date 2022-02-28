Deniz Seki

Üzgünüm Aşkım Şarkı Sözleri
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Bugün içimde bir hüzün var
Sana inanmasam olmaz inansam bir türlü
Göze alamadığımız bazı durumlar
Olabilir ancak çözümü bin türlü
***
Bugün içimde bir hüzün var
Sana inanmasam olmaz inansam bir türlü
Göze alamadığımız bazı durumlar
Olabilir ancak çözümü bin türlü
***
Git gitmek istersen
Bir gün pişman olup da dönmek istersen
Bil ki sana âşık bu kadın
Bur'da değil artık, üzgünüm aşkım
***
Git gitmek istersen
Bir gün pişman olup da dönmek istersen
Bil ki sana âşık bu kadın
Bur'da değil artık, üzgünüm aşkım
***
Bitti demekle, söz vermekle
Sana veda etsem olmaz etmesem bir türlü
Çok üzüldüğüm bu hikâye
Bitti şu an kapandı, kapandı ilk perde
***
Bitti demekle, söz vermekle
Sana veda etsem olmaz etmesem bir türlü
Çok üzüldüğüm bu hikâye
Bitti şu an kapandı, kapandı ilk perde
***
Git gitmek istersen
Bir gün pişman olup da dönmek istersen
Bil ki sana âşık bu kadın
Bur'da değil artık, üzgünüm aşkım
***
Git gitmek istersen
Bir gün pişman olup da dönmek istersen
Bil ki sana âşık bu kadın
Bur'da değil artık, üzgünüm aşkım
***
Git istersen
Dönmek istersen
Bil ki sana âşık bu kadın
Bur'da değil artık, üzgünüm aşkım