Deniz Seki

Ah günler, o günler o günler Dünde kalan ürkek bedenler Anlamsızdı kelimeler Arar mı beni bilmem Koşa koşa gitti bu evden *** Döner mi geri bilmem Olur muyuz yine kalp tadında *** Şimdi ben tohum verdim, kök saldım deli toprağa Emek verdim ağladım ani gelen kışlara Aradım yüzünü, adını yazdığım duvarlarında Şimdi ben sensizliğin arka sokaklarında *** Şimdi ben tohum verdim, kök saldım deli toprağa Emek verdim ağladım ani gelen kışlara Aradım yüzünü, adını yazdığım duvarlarında Şimdi ben sensizliğin arka sokaklarında *** Ah günler, o günler o günler Yüreğimde yakmışlar Hayat saklanırdı acılardan Her köşesinde yazlık gazinolar *** Şimdi ben tohum verdim, kök saldım deli toprağa Emek verdim ağladım ani gelen kışlara Aradım yüzünü, adını yazdığım duvarlarında Şimdi ben sensizliğin arka sokaklarında *** Şimdi ben tohum verdim, kök saldım deli toprağa Emek verdim ağladım ani gelen kışlara Aradım yüzünü, adını yazdığım duvarlarında Şimdi ben sensizliğin arka sokaklarında Sokaklarında Arka sokaklarında