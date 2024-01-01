Yazlık Gazinolar Şarkı Sözleri
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Deniz Seki
Yazlık Gazinolar
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Ah günler, o günler o günler
Dünde kalan ürkek bedenler
Anlamsızdı kelimeler
Arar mı beni bilmem
Koşa koşa gitti bu evden
***
Döner mi geri bilmem
Olur muyuz yine kalp tadında
***
Şimdi ben tohum verdim, kök saldım deli toprağa
Emek verdim ağladım ani gelen kışlara
Aradım yüzünü, adını yazdığım duvarlarında
Şimdi ben sensizliğin arka sokaklarında
***
Şimdi ben tohum verdim, kök saldım deli toprağa
Emek verdim ağladım ani gelen kışlara
Aradım yüzünü, adını yazdığım duvarlarında
Şimdi ben sensizliğin arka sokaklarında
***
Ah günler, o günler o günler
Yüreğimde yakmışlar
Hayat saklanırdı acılardan
Her köşesinde yazlık gazinolar
***
Şimdi ben tohum verdim, kök saldım deli toprağa
Emek verdim ağladım ani gelen kışlara
Aradım yüzünü, adını yazdığım duvarlarında
Şimdi ben sensizliğin arka sokaklarında
***
Şimdi ben tohum verdim, kök saldım deli toprağa
Emek verdim ağladım ani gelen kışlara
Aradım yüzünü, adını yazdığım duvarlarında
Şimdi ben sensizliğin arka sokaklarında
Sokaklarında
Arka sokaklarında