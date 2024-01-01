Deniz Seki

Hep binbir maske ve binbir duygu da Hep karmaşa sen ve senden başka Bir insana dönüp yaşıyorsun parça parça Her duygunu, olmaz *** Binbir maske ve binbir duygu da Hep karmaşa sen ve senden başka Bir insana dönüp yaşıyorsun parça parça Her duygunu, olmaz *** Yeter yeter beni bırak seninle kendi halime Yeter artık içindeki yabancıya söyle gitsin Hüzün olup binbir damga vuruyor sevgim üstüne Yeter gidip o sevgisizliğinde kendi tükensin *** Yeter yeter beni bırak seninle kendi halime Yeter artık içindeki yabancıya söyle gitsin Hüzün olup binbir damga vuruyor sevgim üstüne Yeter gidip o sevgisizliğinde kendi tükensin *** Hep yarım yarım ve erken yaşanan Her sevgiden izler var içimde Çizgi çizgi ve silemiyorsun onları bir türlü Hayır olmaz *** Yeter yeter beni bırak seninle kendi halime Yeter artık içindeki yabancıya söyle gitsin Hüzün olup binbir damga vuruyor sevgim üstüne Yeter gidip o sevgisizliğinde kendi tükensin *** Yeter yeter beni bırak seninle kendi halime Yeter artık içindeki yabancıya söyle gitsin Hüzün olup binbir damga vuruyor sevgim üstüne Yeter gidip o sevgisizliğinde kendi tükensin *** Yeter yeter beni bırak seninle kendi halime Yeter artık içindeki yabancıya söyle gitsin Hüzün olup binbir damga vuruyor sevgim üstüne Yeter gidip o sevgisizliğinde kendi tükensin