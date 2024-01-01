Deniz Seki

Ahım Var Şarkı Sözleri
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Hep binbir maske ve binbir duygu da
Hep karmaşa sen ve senden başka
Bir insana dönüp yaşıyorsun parça parça
Her duygunu, olmaz
***
Binbir maske ve binbir duygu da
Hep karmaşa sen ve senden başka
Bir insana dönüp yaşıyorsun parça parça
Her duygunu, olmaz
***
Yeter yeter beni bırak seninle kendi halime
Yeter artık içindeki yabancıya söyle gitsin
Hüzün olup binbir damga vuruyor sevgim üstüne
Yeter gidip o sevgisizliğinde kendi tükensin
***
Yeter yeter beni bırak seninle kendi halime
Yeter artık içindeki yabancıya söyle gitsin
Hüzün olup binbir damga vuruyor sevgim üstüne
Yeter gidip o sevgisizliğinde kendi tükensin
***
Hep yarım yarım ve erken yaşanan
Her sevgiden izler var içimde
Çizgi çizgi ve silemiyorsun onları bir türlü
Hayır olmaz
***
Yeter yeter beni bırak seninle kendi halime
Yeter artık içindeki yabancıya söyle gitsin
Hüzün olup binbir damga vuruyor sevgim üstüne
Yeter gidip o sevgisizliğinde kendi tükensin
***
Yeter yeter beni bırak seninle kendi halime
Yeter artık içindeki yabancıya söyle gitsin
Hüzün olup binbir damga vuruyor sevgim üstüne
Yeter gidip o sevgisizliğinde kendi tükensin
***
Yeter yeter beni bırak seninle kendi halime
Yeter artık içindeki yabancıya söyle gitsin
Hüzün olup binbir damga vuruyor sevgim üstüne
Yeter gidip o sevgisizliğinde kendi tükensin
-
Bitmedi gelgitlerin
Yordun dayanamıyorum
Belki gerçek yüzün o simsiyah
Gördüm de inanamıyorum
Nasıl ateşsin yetmedi yağmurum
Koynumda zehir o aşk kokun
Sürüne sürüne gideceksin evet
Yeter aşka cellat rolün
Ahım var hesabı durur
İçin için yakar kavurur
Dönüp gelme bittin biteli
Kalp yalnız uyur
Ahım var hesabı durur
İçin için yakar kavurur
Dönüp gelme bittin biteli
Kalp yalnız uyur
Bitmedi gelgitlerin
Yordun dayanamıyorum
Belki gerçek yüzün o simsiyah
Gördüm de inanamıyorum
Nasıl ateşsin yetmedi yağmurum
Koynumda zehir o aşk kokun
Sürüne sürüne gideceksin evet
Yeter aşka cellat rolün
Ahım var hesabı durur
İçin için yakar kavurur
Dönüp gelme bittin biteli
Kalp yalnız uyur
Ahım var hesabı durur
İçin için yakar kavurur
Dönüp gelme bittin biteli
Kalp yalnız uyur
Ahım var hesabı durur
Dönüp gelme bittin biteli
Kalp yalnız uyur
Ahım var hesabı durur
İçin için yakar kavurur
Dönüp gelme bittin biteli
Kalp yalnız uyur