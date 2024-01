Deniz Seki

Niye karışırlar ki aşka, gönül işine? Senle geçen hayalime, düşüme Bir haber alsam da düşüversem peşine Bilsen ah nasıl üzülüyorum *** Niye karışırlar ki aşka, gönül işine? Senle geçen hayalime, düşüme Bir haber alsam da düşüversem peşine Bilsen ah nasıl üzülüyorum *** Vazgeçebilirim her şeyden Ama gör ki senden uzak olamam Silerim her aşkı bir tek kalemde Yalnız sana kıyamam *** Aşkıma ölesiye bağlıyım a canım Yeter ki sev, yine sana kul olacağım Öyle ya da böyle ne fark eder ki? Kararlıyım, senin olacağım *** Aşkıma ölesiye bağlıyım a canım Yeter ki sev, yine sana kul olacağım Öyle ya da böyle ne fark eder ki? Kararlıyım, senin olacağım *** Niye karışırlar ki aşka, gönül işine? Senle geçen hayalime, düşüme Bir haber alsam da düşüversem peşine Bilsen ah nasıl üzülüyorum *** Niye karışırlar ki aşka, gönül işine? Senle geçen hayalime, düşüme Bir haber alsam da düşüversem peşine Bilsen ah nasıl üzülüyorum *** Vazgeçebilirim her şeyden Ama gör ki senden uzak olamam Silerim her aşkı bir tek kalemde Yalnız sana kıyamam *** Aşkıma ölesiye bağlıyım a canım Yeter ki sev, yine sana kul olacağım Öyle ya da böyle ne fark eder ki? Kararlıyım, senin olacağım *** Aşkıma ölesiye bağlıyım a canım Yeter ki sev, yine sana kul olacağım Öyle ya da böyle ne fark eder ki? Kararlıyım, senin olacağım *** Aşkıma ölesiye bağlıyım a canım Yeter ki sev, yine sana kul olacağım Öyle ya da böyle ne fark eder ki? Kararlıyım, senin olacağım *** Aşkıma ölesiye bağlıyım a canım Yeter ki sev, yine sana kul olacağım Öyle ya da böyle ne fark eder ki? Kararlıyım, senin olacağım