Deniz Seki

Zirve Ne içim kaldı ne dışım Sanki artık ben bi' kışım Güneşi özlemek ne demek bilemezsin *** Ne içim kaldı ne dışım Sanki artık ben bi' kışım Güneşi özlemek ne demek bilemezsin *** Burası soğuk, üstünü örtmeden uyuyamazsın, ah Burası soğuk, üstünü örtmeden uyuyamazsın *** "Kal" mı desem, "Git" mi desem? Bu yalan hikâyeyi sürdürsem Gün gelir belki de pişman olursun *** "Var" mı desem, "Yok" mu desem? Hangi birini sana söylersem Adresi unuttun, ara, belki bulursun Adresi unuttun, ara, belki bulursun *** Ne içim kaldı ne dışım Sanki artık ben bi' kışım Güneşi özlemek ne demek bilemezsin *** Burası soğuk, üstünü örtmeden uyuyamazsın, ah Burası soğuk, üstünü örtmeden uyuyamazsın *** "Kal" mı desem, "Git" mi desem? Bu yalan hikâyeyi sürdürsem Gün gelir belki de pişman olursun *** "Var" mı desem, "Yok" mu desem? Hangi birini sana söylersem Adresi unuttun, ara, belki bulursun Adresi unuttun, ara, belki bulursun *** Adresi unuttun, ara, belki bulursun Adresi unuttun, ara, belki bulursun

Aşk Layık Olanda Kalmalı Meğer ne boş heveslere kapılmışım *** Meğer ne boş heveslere kapılmışım Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım Yarım kalan hayallere aldanmışım Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım *** Gözlerim açık gider sana doğruyu söylemezsem Ben seni artık hiç sevmiyorum Sen beni aşka layık görmedin senin kadar Ben artık aşkı senden çok seviyorum *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Meğer ne boş heveslere kapılmışım Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım Yarım kalan hayallere aldanmışım Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım *** Gözlerim açık gider sana doğruyu söylemezsem Ben seni artık hiç sevmiyorum Sen beni aşka layık görmedin senin kadar Ben artık aşkı senden çok seviyorum *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı ** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım

İnadım İnat Bir yanım sarmak ister Bir yanım uzaklarda Bir yanım hasretinle Yanar delice *** Bir yanım sormak ister Bir yanım tuzaklarda Bir yanım hasretinle Bir yanım gurbet *** Bulur beni sonunda aşk Olur ya alır beni Sana boyun eğmeden *** İnadım inat dediğim olacak Bu gece ay inan başka doğacak Denize düşen gölgen olsa Sabaha kadar öyle yanacak *** İnadım inat dediğim olacak Bu gece ay inan başka doğacak Denize düşen gölgen olsa Sabaha kadar öyle yanacak *** Bir yanım sarmak ister Bir yanım tuzaklarda Bir yanım hasretinle Bir yanım gurbet *** Bulur beni sonunda aşk Olur ya alır beni Sana boyun eğmeden *** İnadım inat dediğim olacak Bu gece ay inan başka doğacak Denize düşen gölgen olsa Sabaha kadar öyle yanacak *** İnadım inat dediğim olacak Bu gece ay inan başka doğacak Denize düşen gölgen olsa Sabaha kadar öyle yanacak *** İnadım inat dediğim olacak Bu gece ay inan başka doğacak Denize düşen gölgen olsa Sabaha kadar öyle yanacak *** İnadım inat dediğim olacak Bu gece ay inan başka doğacak Denize düşen gölgen olsa Sabaha kadar öyle yanacak