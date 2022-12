Deniz Seki

Zor mu her şey bu kadar zor mu Sebep saadetken mutsuz olmak olur mu Zor mu her şey bu kadar zor mu Sebep saadetken mutsuz olmak olur mu *** Soldu güller dört günde Kaldı bir tek tomurcuklar Yemyeşildi halbuki daha önce *** Sevmiyordu hiç güneşi Karanlıktı tek gerçeği Şimdi nasıl büyüyor tek başına ah *** Seni aramadığım yer kalmadı Oysa sen başkasıyla Gözyaşlarım hiç durmadı Ben ağladım o ağladı *** Seni aramadığım yer kalmadı Oysa sen başkasıyla Gözyaşlarım hiç durmadı Ben ağladım o ağladı *** Zor mu her şey bu kadar zor mu Sebep saadetken mutsuz olmak olur mu *** Soldu güller dört günde Kaldı bir tek tomurcuklar Yemyeşildi halbuki daha önce *** Sevmiyordu hiç güneşi Karanlıktı tek gerçeği Şimdi nasıl büyüyor tek başına *** Seni aramadığım yer kalmadı Oysa sen başkasıyla Gözyaşlarım hiç durmadı Ben ağladım o ağladı *** Seni aramadığım yer kalmadı Oysa sen başkasıyla Gözyaşlarım hiç durmadı Ben ağladım o ağladı *** Seni aramadığım yer kalmadı Oysa sen Gözyaşlarım hiç durmadı Ağladı *** Seni aramadığım yer kalmadı Oysa sen başkasıyla Gözyaşlarım hiç durmadı Ben ağladım o ağladı *** Seni aramadığım yer kalmadı