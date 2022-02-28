Deniz Seki

Zor Mu Zor mu her şey bu kadar zor mu Sebep saadetken mutsuz olmak olur mu Zor mu her şey bu kadar zor mu Sebep saadetken mutsuz olmak olur mu *** Soldu güller dört günde Kaldı bir tek tomurcuklar Yemyeşildi halbuki daha önce *** Sevmiyordu hiç güneşi Karanlıktı tek gerçeği Şimdi nasıl büyüyor tek başına ah *** Seni aramadığım yer kalmadı Oysa sen başkasıyla Gözyaşlarım hiç durmadı Ben ağladım o ağladı *** Seni aramadığım yer kalmadı Oysa sen başkasıyla Gözyaşlarım hiç durmadı Ben ağladım o ağladı *** Zor mu her şey bu kadar zor mu Sebep saadetken mutsuz olmak olur mu *** Soldu güller dört günde Kaldı bir tek tomurcuklar Yemyeşildi halbuki daha önce *** Sevmiyordu hiç güneşi Karanlıktı tek gerçeği Şimdi nasıl büyüyor tek başına *** Seni aramadığım yer kalmadı Oysa sen başkasıyla Gözyaşlarım hiç durmadı Ben ağladım o ağladı *** Seni aramadığım yer kalmadı Oysa sen başkasıyla Gözyaşlarım hiç durmadı Ben ağladım o ağladı *** Seni aramadığım yer kalmadı Oysa sen Gözyaşlarım hiç durmadı Ağladı *** Seni aramadığım yer kalmadı Oysa sen başkasıyla Gözyaşlarım hiç durmadı Ben ağladım o ağladı *** Seni aramadığım yer kalmadı

Leylim Leylim Kara tren katar katar Derdime dertleri katar Kimi alır kimi satar Senin aşkın bana yeter a leyli leylim Ayrılık ölümden beter a leyli leylim *** İndim pınarın başına El ettim dudu kuşuna Dedi uğraşma boşuna Nazlı yarim ele gitmiş a leyli leylim Hasan Emmi gelin etmiş a leyli leylim *** Çayır çimen koşa koşa Vardım anamın yanına Kardeş bacı hep bir olmuş Hiçbirinin dilleri yok a leylim leylim Böyle aşkın dermanı yok a leyli leylim

Söyle Sazım Kuzuya sordum derdimi meledi Tilkiye sordum da yalan söyledi Bülbüle açıldım ne kar eyledim *** Bulamadım bir tek çare derdime Arayıp sordum hep kendi kendime Söyle sazım ne söylersin *** Toprak ile dostluk kurdum tozuttum Rüzgar ile dere tepe gezindim Yağmur oldum şu dağlardan süzüldüm *** Bulamadım bir tek çare derdime Arayıp sordum hep kendi kendime Söyle sazım ne söylersin *** Bir yar sevdim ismi ile avundum Doğru söze kıymet verdim savundum Ben bu yüzden dokuz köyden kovuldum *** Bulamadım bir tek çare derdime Arayıp sordum hep kendi kendime Söyle sazım ne söylersin

Yumma Gözün Kor Gibi Kimine at vermiş eştirir gezer Kimine aşk vermiş coşturur gezer Kimine mal vermez koşturur gezer Sanki bunu zengin etmek zor gibi *** Bir kısmına yayla vermiş köy vermiş Bir kısmına büyük büyük pay vermiş Sevdiğine güzellikle boy vermiş Al yanaklar şule verir nur gibi *** Kimine saz vermiş çalar eğlenir Kimi zevk içinde güler eğlenir Veysel gözyaşları siler eğlenir Yeter gayrı yumma gözün kör gibi

Gidiyorsun Gidiyorsun Beni bana bırakıp Ayrılığa katlanıp *** Biliyorum Sen de benim gibi Ayrılığa katlanıp *** Artık bir derin sızıdır Bize bizden kalan İçimizde saklanan *** Artık bir ömür boyudur Seni bana çağıran Kalbimin kuytusundan *** Gece yarıları Sokak lambaları Penceremde Meraklı rüzgar *** Okul çocukları Pürtelaş insanlar Hiçbirşey Olmamış gibi *** Oysa içimden kopan bir sen değilsin Umutlarım anılarım inançlarım var Kendine gülümseyen bir halim olsa da İçin için akan gözyaşlarım var.

Ama Babacığım Bir bakarsın oyuncağın kırılmış Arkadaşın sana küsmüş darılmış Kavga etmiş; kaşın, gözün yarılmış *** Yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme yavrum Böyle büyür insanlar; ağlamak çare değil Zaman değirmenini durdurmak kolay değil (ama babacığım) *** Sendeki sen sana soru sorunca Ortaçağı Galile'yi bilince Okuduğun İnce Memed olunca *** Yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme yavrum Böyle büyür insanlar; ağlamak çare değil Zaman değirmenini durdurmak kolay değil (ama babacığım) *** Pırıl pırıl bir ilk bahar gününde İlk aşkının gerçeğinde düşünde Bir burukluk varsa eğer içinde *** Yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme yavrum Böyle büyür insanlar; ağlamak çare değil Zaman değirmenini durdurmak kolay değil (ama babacığım) *** Yaşadığın, gördüklerin dışında Mutluluğu kuytularda bulunca Birde şöyle etrafına bakınca *** Yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme yavrum *** Böyle büyür insanlar; ağlamak çare değil Zaman değirmenini durdurmak kolay değil (ama babacığım) *** Bir gün gelir dünya sana uymazsa Değiştirmek eğer elden gelmezse Şarkılarım sana miras kalmışsa *** Yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme yavrum Böyle büyür insanlar; ağlamak çare değil Zaman değirmenini durdurmak kolay değil (ama babacığım) ******* Bir bakarsın oyuncağın kırılmış Arkadaşın sana küsmüş darılmış Kavga etmiş; kaşın, gözün yarılmış *** Yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme yavrum Böyle büyür insanlar; ağlamak çare değil Zaman değirmenini durdurmak kolay değil (ama babacığım) *** Sendeki sen sana soru sorunca Ortaçağı Galile'yi bilince Okuduğun İnce Memed olunca *** Yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme yavrum Böyle büyür insanlar; ağlamak çare değil Zaman değirmenini durdurmak kolay değil (ama babacığım)

Kalbim Kalbim, Neden hep olmazlarda Neden her çıkmaz sokaklarda *** Dayanmak artık kolay değil Bırakacak gibisin yarı yolda *** Sevdin olmadı Bir dünya istedin kardeşçe, olamadı *** Kalbim dayanmak artık kolay değil Bırakacak gibisin yarı yolda