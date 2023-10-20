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7/24 Dinle Deniz Tekin
Bende Bir Problem Var

Bende Bir Problem Var

Alternatif Müzik

10 Parça | 39:43
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Bende Bir Problem Var

Deniz Tekin 03:45
02

İstikbal Mahkemeleri

Deniz Tekin 03:13
03

Depozito

Deniz Tekin 04:11
04

Umrumda Değil

Deniz Tekin 04:21
05

Böyle

Deniz Tekin 04:57
06

Derde İhanet Edemem feat. Cihan Mürtezaoğlu

Deniz Tekin 02:55
07

Yıldızlar

Deniz Tekin 04:09
08

İzmir'de Bir Gün Batımı

Deniz Tekin 03:55
09

Beni Vur - Akustik

Deniz Tekin 04:36
10

Kendine İyi Bak (Cover)

Deniz Tekin 03:41
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