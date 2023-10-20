Deniz Tekin

-
Yaşanmamış ve bitmemiş işler var tembelliğimizden
Gidilmemiş görülmemiş yerler aynı sebepten
Bi' gün kaçarız da söz veremem, henüz evde değilim
Basıp gidemeyiz sağ şeritten, kaç kere dedim
***
Bana inan, düşündüm gelmeyi
Ama üşendim ve tükendim, öyle
Bana güvenme, düzeltemem her şeyi
Huyumdan, yapımdan, böyle
***
Duyulmamış yazılmamış şarkılar söylemişiz
Hayatında hiç görmemiş birine mavi demişiz
Bi' gün gideriz de söz veremem, kendimden emin değilim
Devam edemeyiz son seferden, kaç kere dedim
***
Bana inan, düşündüm gelmeyi
Ama üşendim ve tükendim, öyle
Bana güvenme, düzeltemem her şeyi
Huyumdan, yapımdan, böyle
***
Bana inan, düşündüm gelmeyi
Ama üşendim ve tükendim, öyle
Bana güvenme, düzeltemem her şeyi
Huyumdan, yapımdan, böyle
***
Böyle
Böyle
-
Hayat kolay değil evet
Bana bilmediğim bir şey söyle
Telaş, yarış, savaş, barış
Niye?
Ben kardelenler arasında sırıtan kimliksiz ot
Sen ayçiçeklerinin yüzünü döndüğü güneş
***
Beni bırak
Takıntılarım var
İnsanlara yönelttiğim anlamsız sorular
Beni terk et
Valla sorun olmaz
Hoşlanırım yalnızlıktan
Bende bir problem var
***
Hayat uzun bir yolculuk
Götür bilmediğim bir yerlere
Talan, yıkım, bilmem yarın
Niye?
Ben yol boyunca uzanan gri, sıkıcı bariyer
Sen vadinin ardında ilk defa görülen deniz
***
Beni bırak
Takıntılarım var
İnsanlara yönelttiğim anlamsız sorular
Beni terk et
Valla sorun olmaz
Hoşlanırım yalnızlıktan
Bende bir problem var
Bir problem var (İnsanlar...)
Bende bir problem var
***
Beni bırak
Takıntılarım var
İnsanlara yönelttiğim anlamsız sorular
Beni terk et
Valla sorun olmaz
Hoşlanırım yalnızlıktan
Bende bir problem var
-
Bir ince pusudayım
Yolumun üstü engerek
Bir garip akşamdayım
Sırtımı gözler tüfek
***
Ben senin sokağına ulaşamam dardayım
O masum gözlerine bakamam firardayım
***
Oysa ben bu gece yüreğim elimde
Sana bir sırrımı söyleyecektim
Şu mermi içimi delmeseydi eğer
Seni alıp götürecektim
***
Beni vur beni onlara verme
Külüm al uzak yollara savur
Dağılsın bu dağlara dağılsın
Bu sevdamız ama sen ağlama dur
***
Beni vur beni onlara verme
Külüm al uzak yollara savur
Dağılsın bu dağlara dağılsın
Bu sevdamız ama sen ağlama dur
***
Bir ince pusudayım
Bu gece zehir zemberek
Bir yolun sonundayım
Sessizce tükenerek
***
Aah senin ellerine uzanamam yerdeyim
O masum hayallere varamam ölmekteyim
***
Oysa ben bu gece yüreğim elimde
Sana bir sırrımı söyleyecektim
Şu mermi içimi delmeseydi eğer
Seni alıp götürecektim
***
Beni vur beni onlara verme
Külüm al uzak yollara savur
Dağılsın bu dağlara dağılsın
Bu sevdamız ama sen ağlama dur
***
Beni vur beni onlara verme
Külüm al uzak yollara savur
Dağılsın bu dağlara dağılsın
Bu sevdamız ama sen ağlama dur
***
Beni vur beni onlara verme
Külüm al uzak yollara savur
Dağılsın bu dağlara dağılsın
Bu sevdamız ama sen ağlama dur
-
Başka bir şehri istemem artık
Gönlümün güneşi sensin İzmir'im
Kordonun büyüsüne yedi düvel aşık
Gözümün bebeği, canım İzmir'im
***
Kordonun büyüsüne yedi düvel aşık
Gözümün bebeği, canım İzmirim
İzmir'de bir gün batımı ne hoş olur salınarak
İzmir'de bir gün batımı, kordonda dolaşarak
Oynaşır körfezde mavi dalgalar
Süzülür üstünde özgür martılar, ah
***
Bağrında binbir güzelliği saklar
Gözümün bebeği, canım İzmir'im
Bağrında binbir güzelliği saklar
Gözümün bebeği, canım İzmir'im
***
Karşıyaka'da hep dolaşayım
Kadifekale'den hayran bakayım
Seni veren Allah'a kurban olayım
Gözümün bebeği, canım İzmir'im
Seni veren Allah'a kurban olayım
Gözümün bebeği, canım İzmir'im
***
İzmir'de bir gün batımı ne hoş olur salınarak
İzmir'de bir gün batımı, kordonda dolaşarak
Oynaşır körfezde mavi dalgalar
Süzülür üstünde özgür martılar, ah
***
Bağrında binbir güzelliği saklar
Gözümün bebeği, canım İzmir'im
Bağrında binbir güzelliği saklar
Gözümün bebeği, canım İzmir'im
-
Hatırlatma bana eskiden olanları
Bende kalanları bıraktım evin önüne
Bırak açma saçma sapan mevzuları
Artık her biri, her biri cehennemin en dibinde
***
Yansın her köy, her şehir ve il
Artık hiçbiri umrumda değil
Artık hiçbiri umrumda değil
Artık hiçbiri umrumda değil
***
Değil
Ay
Değil
***
Sana dedim, düşman olmak istemedim
Ama beni zorlama çirkin çirkin eylemlere
Bırak gideyim, sadece mutlu olmak istedim
Artık hiçbir şey, hiçbir şey benden önemli değil
***
Yansın her köy, her şehir ve il
Artık hiçbiri umrumda değil
Artık hiçbiri umrumda değil
Artık hiçbiri umrumda değil
***
Bak buradayım, gör beni
Kendimi kaybettiğimi gizlemedim
Tut beni, tabii yine sen bilirsin
Her şeyi, di' mi
Nefret, nefret ediyorum
***
Yansın her köy, her şehir ve il
Artık hiçbiri umrumda değil
Artık hiçbiri umrumda değil
***
Artık hiçbiri umrumda değil
***
Yansın her köy, her şehir ve il
Yansın her köy, her şehir ve il
Yansın her köy, her şehir ve il
***
Umrumda değil
***
Yansın her köy, her şehir ve il
Artık hiçbiri umrumda değil
Artık hiçbiri umrumda değil
***
Ay
-
Bu sabah kalktım bi kahve yaptım
Kafam dalgındı yumurtayı yaktım
Bir iki dükkan dolaştım, üç dört selam aldım
Beş altı, bu arada
O ceketin benzerini aldım
***
Hava soğuk
Bu ara hayat tatsız
Lafıma bakma
Çoktan boşverdim
İki şişe kola aldım
Şişesini boş verdim
***
Depozito
Depozito
Depozito
Şişe yuvarlandı, yuvarlandı, yuvarlandı
***
Depozito
Depozito
Depozito
Şişe yuvarlandı, yuvarlandı, yuvarlandı
***
Sevinmedim bu işe pek de üzülmedim
Mevzu basitti üstünde düşünmedim
Birine koşmadım ve de halay çekmedim
Ama ufak bi sorum var, peki beni niye sevmedin
***
Hayat garip
Adem, adem değil
Lafıma bakma çoktan boşverdim
İki şişe kola aldım
Şişesini boş verdim
***
Depozito
Depozito
Depozito
Şişe yuvarlandı, yuvarlandı, yuvarlandı
***
Depozito
Depozito
Depozito
Şişe yuvarlandı, yuvarlandı, yuvarlandı
***
Lafıma bakma
Çoktan boşverdim
İki şişe kola aldım
Şişesini boş verdim
***
Depozito
Depozito
Depozito
Şişe yuvarlandı, yuvarlandı, yuvarlandı
***
Depozito
Depozito
Depozito
Şişe yuvarlandı, yuvarlandı...
-
Bizi henüz embriyoyken bi' kuluçkaya koymuşlar
Ve on sekizimize kadar da maalesef doğurmamışlar
Üzgünüm dostum, bize pek bi' seçenek sunulmamış
İstikbal mahkemelerinde uçurtmamızı vurmuşlar
İstikbal mahkemelerinde uçurtmamızı vurmuşlar ayay
***
Hey, sen ordaki
Bırak elindeki kalemi ve dark side'a gel
Yapma b'olum, şeref eskide kaldı
İdealist olursan ayvayı yedin şimdilerde
***
Bizi henüz embriyoyken bi' kuluçkaya koymuşlar
Ve on sekizimize kadar da maalesef doğurmamışlar
Üzgünüm dostum, bize pek bi' seçenek sunulmamış
İstikbal mahkemelerinde uçurtmamızı vurmuşlar
İstikbal mahkemelerinde uçurtmamızı vurmuşlar ayay
***
Leyla, bi' çay koy da gel
Canavarı yendim ama prenses kaşar olmuş
E noldu simdi, bu da mı gol değil
La vie est belle diye diye, belediye değiliz ki bizdeniz
***
Bizi henüz embriyoyken bi' kuluçkaya koymuşlar
Ve on sekizimize kadar da maalesef doğurmamışlar
Üzgünüm dostum, bize pek bi' seçenek sunulmamış
İstikbal mahkemelerinde uçurtmamızı vurmuşlar
İstikbal mahkemelerinde uçurtmamızı vurmuşlar
***
Bizi henüz embriyoyken bi' kuluçkaya koymuşlar
Ve on sekizimize kadar da maalesef doğurmamışlar
Üzgünüm dostum, bize pek bi' seçenek sunulmamış
İstikbal mahkemelerinde uçurtmamızı vurmuşlar
İstikbal mahkemelerinde uçurtmamızı vurmuşlar
İstikbal mahkemelerinde uçurtmamızı vurmuşlar