Deniz Tekin

Hatırlatma bana eskiden olanları Bende kalanları bıraktım evin önüne Bırak açma saçma sapan mevzuları Artık her biri, her biri cehennemin en dibinde *** Yansın her köy, her şehir ve il Artık hiçbiri umrumda değil Artık hiçbiri umrumda değil Artık hiçbiri umrumda değil *** Değil Ay Değil *** Sana dedim, düşman olmak istemedim Ama beni zorlama çirkin çirkin eylemlere Bırak gideyim, sadece mutlu olmak istedim Artık hiçbir şey, hiçbir şey benden önemli değil *** Yansın her köy, her şehir ve il Artık hiçbiri umrumda değil Artık hiçbiri umrumda değil Artık hiçbiri umrumda değil *** Bak buradayım, gör beni Kendimi kaybettiğimi gizlemedim Tut beni, tabii yine sen bilirsin Her şeyi, di' mi Nefret, nefret ediyorum *** Yansın her köy, her şehir ve il Artık hiçbiri umrumda değil Artık hiçbiri umrumda değil *** Artık hiçbiri umrumda değil *** Yansın her köy, her şehir ve il Yansın her köy, her şehir ve il Yansın her köy, her şehir ve il *** Umrumda değil *** Yansın her köy, her şehir ve il Artık hiçbiri umrumda değil Artık hiçbiri umrumda değil *** Ay