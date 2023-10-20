Derde İhanet Edemem feat. Cihan Mürtezaoğlu Şarkı Sözleri
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Deniz Tekin
Derde İhanet Edemem feat. Cihan Mürtezaoğlu