Deniz Tekin

Benim de bir derdim var İçinde nice umutlar Benim de bir derdim var İçinde ilk sonbaharlar *** Benim de bir derdim var Bana yakın bi' can kadar Benim de bir derdim var Yok ki ondan başka diyar *** Bir unutsam derdimi birden Ne kalır ki geriye benden? Hem sazımdan hem sözümden Derde ihanet edemem *** Bir unutsam derdimi birden Ne kalır ki geriye benden? Hem sazımdan hem sözümden Derde ihanet edemem Derde ihanet edemem *** Benim de bir derdim var İçinde nice umutlar Benim de bir derdim var İçinde ilk sonbaharlar *** Benim de bir derdim var Bana yakın bi' can kadar Benim de bir derdim var Yok ki ondan başka diyar *** Bir unutsam derdimi birden Ne kalır ki geriye benden? Hem sazımdan hem sözümden Derde ihanet edemem *** Bir unutsam derdimi birden Ne kalır ki geriye benden? Hem sazımdan hem sözümden Derde ihanet edemem Derde ihanet edemem