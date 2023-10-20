Hatice Deniz Tekin, 7 Haziran 1997 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. İlkokulu Mardin’de tamamladıktan sonra Gaziantep'te ortaokul ve lise eğitimini tamamlamıştır. Müziğe olan ilgisi babasının da teşvikleriyle piyano ve yan flüt ile başlamıştır. SoundCloud gibi müzik paylaşım platformlarında çalışmalarını paylaşmış ve ilgi görmüştür. Yeterli bir dinleyici kitlesi oluşturduktan sonra İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyük şehirlerde konserler vermeye başlamıştır. 2017 yılında ise dokuz şarkıdan oluşan ilk stüdyo albümü "Kozakuluçka"yı piyasaya sürmüştür. Bu albümde Ahmet Kaya ve Yusuf Hayaloğlu gibi isimlerin seslendirdiği "Beni Vur" adlı şarkıyı yorumlamıştır. 2022’de Dilan Balkay ve Geeva Flava ile bir araya gelerek Mana adında üç şarkılık bir EP yayınlamıştır. 2023’ten beri Yaşlı Amca’nın konserlerinde bas gitar çalıyor.