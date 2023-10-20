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7/24 Dinle
Deniz Tekin
İstikbal Mahkemeleri
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10 Parça | 39:43
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Şarkı Sözleri
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01
İstikbal Mahkemeleri
Deniz Tekin
03:13
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02
Depozito
Deniz Tekin
04:11
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03
Umrumda Değil
Deniz Tekin
04:21
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04
Böyle
Deniz Tekin
04:57
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05
Derde İhanet Edemem feat. Cihan Mürtezaoğlu
Deniz Tekin
02:55
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06
Yıldızlar
Deniz Tekin
04:09
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07
İzmir'de Bir Gün Batımı
Deniz Tekin
03:55
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08
Beni Vur - Akustik
Deniz Tekin
04:36
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09
Kendine İyi Bak (Cover)
Deniz Tekin
03:41
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