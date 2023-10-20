Deniz Tekin

İstikbal Mahkemeleri Bizi henüz embriyoyken bi' kuluçkaya koymuşlar Ve on sekizimize kadar da maalesef doğurmamışlar Üzgünüm dostum, bize pek bi' seçenek sunulmamış İstikbal mahkemelerinde uçurtmamızı vurmuşlar İstikbal mahkemelerinde uçurtmamızı vurmuşlar ayay *** Hey, sen ordaki Bırak elindeki kalemi ve dark side'a gel Yapma b'olum, şeref eskide kaldı İdealist olursan ayvayı yedin şimdilerde *** Bizi henüz embriyoyken bi' kuluçkaya koymuşlar Ve on sekizimize kadar da maalesef doğurmamışlar Üzgünüm dostum, bize pek bi' seçenek sunulmamış İstikbal mahkemelerinde uçurtmamızı vurmuşlar İstikbal mahkemelerinde uçurtmamızı vurmuşlar ayay *** Leyla, bi' çay koy da gel Canavarı yendim ama prenses kaşar olmuş E noldu simdi, bu da mı gol değil La vie est belle diye diye, belediye değiliz ki bizdeniz *** Bizi henüz embriyoyken bi' kuluçkaya koymuşlar Ve on sekizimize kadar da maalesef doğurmamışlar Üzgünüm dostum, bize pek bi' seçenek sunulmamış İstikbal mahkemelerinde uçurtmamızı vurmuşlar İstikbal mahkemelerinde uçurtmamızı vurmuşlar *** Bizi henüz embriyoyken bi' kuluçkaya koymuşlar Ve on sekizimize kadar da maalesef doğurmamışlar Üzgünüm dostum, bize pek bi' seçenek sunulmamış İstikbal mahkemelerinde uçurtmamızı vurmuşlar İstikbal mahkemelerinde uçurtmamızı vurmuşlar İstikbal mahkemelerinde uçurtmamızı vurmuşlar

Bende Bir Problem Var Hayat kolay değil evet Bana bilmediğim bir şey söyle Telaş, yarış, savaş, barış Niye? Ben kardelenler arasında sırıtan kimliksiz ot Sen ayçiçeklerinin yüzünü döndüğü güneş *** Beni bırak Takıntılarım var İnsanlara yönelttiğim anlamsız sorular Beni terk et Valla sorun olmaz Hoşlanırım yalnızlıktan Bende bir problem var *** Hayat uzun bir yolculuk Götür bilmediğim bir yerlere Talan, yıkım, bilmem yarın Niye? Ben yol boyunca uzanan gri, sıkıcı bariyer Sen vadinin ardında ilk defa görülen deniz *** Beni bırak Takıntılarım var İnsanlara yönelttiğim anlamsız sorular Beni terk et Valla sorun olmaz Hoşlanırım yalnızlıktan Bende bir problem var Bir problem var (İnsanlar...) Bende bir problem var *** Beni bırak Takıntılarım var İnsanlara yönelttiğim anlamsız sorular Beni terk et Valla sorun olmaz Hoşlanırım yalnızlıktan Bende bir problem var

Beni Vur - Akustik Bir ince pusudayım Yolumun üstü engerek Bir garip akşamdayım Sırtımı gözler tüfek *** Ben senin sokağına ulaşamam dardayım O masum gözlerine bakamam firardayım *** Oysa ben bu gece yüreğim elimde Sana bir sırrımı söyleyecektim Şu mermi içimi delmeseydi eğer Seni alıp götürecektim *** Beni vur beni onlara verme Külüm al uzak yollara savur Dağılsın bu dağlara dağılsın Bu sevdamız ama sen ağlama dur *** Beni vur beni onlara verme Külüm al uzak yollara savur Dağılsın bu dağlara dağılsın Bu sevdamız ama sen ağlama dur *** Bir ince pusudayım Bu gece zehir zemberek Bir yolun sonundayım Sessizce tükenerek *** Aah senin ellerine uzanamam yerdeyim O masum hayallere varamam ölmekteyim *** Oysa ben bu gece yüreğim elimde Sana bir sırrımı söyleyecektim Şu mermi içimi delmeseydi eğer Seni alıp götürecektim *** Beni vur beni onlara verme Külüm al uzak yollara savur Dağılsın bu dağlara dağılsın Bu sevdamız ama sen ağlama dur *** Beni vur beni onlara verme Külüm al uzak yollara savur Dağılsın bu dağlara dağılsın Bu sevdamız ama sen ağlama dur *** Beni vur beni onlara verme Külüm al uzak yollara savur Dağılsın bu dağlara dağılsın Bu sevdamız ama sen ağlama dur

İzmir'de Bir Gün Batımı Başka bir şehri istemem artık Gönlümün güneşi sensin İzmir'im Kordonun büyüsüne yedi düvel aşık Gözümün bebeği, canım İzmir'im *** Kordonun büyüsüne yedi düvel aşık Gözümün bebeği, canım İzmirim İzmir'de bir gün batımı ne hoş olur salınarak İzmir'de bir gün batımı, kordonda dolaşarak Oynaşır körfezde mavi dalgalar Süzülür üstünde özgür martılar, ah *** Bağrında binbir güzelliği saklar Gözümün bebeği, canım İzmir'im Bağrında binbir güzelliği saklar Gözümün bebeği, canım İzmir'im *** Karşıyaka'da hep dolaşayım Kadifekale'den hayran bakayım Seni veren Allah'a kurban olayım Gözümün bebeği, canım İzmir'im Seni veren Allah'a kurban olayım Gözümün bebeği, canım İzmir'im *** İzmir'de bir gün batımı ne hoş olur salınarak İzmir'de bir gün batımı, kordonda dolaşarak Oynaşır körfezde mavi dalgalar Süzülür üstünde özgür martılar, ah *** Bağrında binbir güzelliği saklar Gözümün bebeği, canım İzmir'im Bağrında binbir güzelliği saklar Gözümün bebeği, canım İzmir'im

Böyle Yaşanmamış ve bitmemiş işler var tembelliğimizden Gidilmemiş görülmemiş yerler aynı sebepten Bi' gün kaçarız da söz veremem, henüz evde değilim Basıp gidemeyiz sağ şeritten, kaç kere dedim *** Bana inan, düşündüm gelmeyi Ama üşendim ve tükendim, öyle Bana güvenme, düzeltemem her şeyi Huyumdan, yapımdan, böyle *** Duyulmamış yazılmamış şarkılar söylemişiz Hayatında hiç görmemiş birine mavi demişiz Bi' gün gideriz de söz veremem, kendimden emin değilim Devam edemeyiz son seferden, kaç kere dedim *** Bana inan, düşündüm gelmeyi Ama üşendim ve tükendim, öyle Bana güvenme, düzeltemem her şeyi Huyumdan, yapımdan, böyle *** Bana inan, düşündüm gelmeyi Ama üşendim ve tükendim, öyle Bana güvenme, düzeltemem her şeyi Huyumdan, yapımdan, böyle *** Böyle Böyle

Umrumda Değil Hatırlatma bana eskiden olanları Bende kalanları bıraktım evin önüne Bırak açma saçma sapan mevzuları Artık her biri, her biri cehennemin en dibinde *** Yansın her köy, her şehir ve il Artık hiçbiri umrumda değil Artık hiçbiri umrumda değil Artık hiçbiri umrumda değil *** Değil Ay Değil *** Sana dedim, düşman olmak istemedim Ama beni zorlama çirkin çirkin eylemlere Bırak gideyim, sadece mutlu olmak istedim Artık hiçbir şey, hiçbir şey benden önemli değil *** Yansın her köy, her şehir ve il Artık hiçbiri umrumda değil Artık hiçbiri umrumda değil Artık hiçbiri umrumda değil *** Bak buradayım, gör beni Kendimi kaybettiğimi gizlemedim Tut beni, tabii yine sen bilirsin Her şeyi, di' mi Nefret, nefret ediyorum *** Yansın her köy, her şehir ve il Artık hiçbiri umrumda değil Artık hiçbiri umrumda değil *** Artık hiçbiri umrumda değil *** Yansın her köy, her şehir ve il Yansın her köy, her şehir ve il Yansın her köy, her şehir ve il *** Umrumda değil *** Yansın her köy, her şehir ve il Artık hiçbiri umrumda değil Artık hiçbiri umrumda değil *** Ay