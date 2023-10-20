Her Yer Karanlık Şarkı Sözleri
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Deniz Tekin
Her Yer Karanlık
-
Başka bir şehri istemem artık
Gönlümün güneşi sensin İzmir'im
Kordonun büyüsüne yedi düvel aşık
Gözümün bebeği, canım İzmir'im
***
Kordonun büyüsüne yedi düvel aşık
Gözümün bebeği, canım İzmirim
İzmir'de bir gün batımı ne hoş olur salınarak
İzmir'de bir gün batımı, kordonda dolaşarak
Oynaşır körfezde mavi dalgalar
Süzülür üstünde özgür martılar, ah
***
Bağrında binbir güzelliği saklar
Gözümün bebeği, canım İzmir'im
Bağrında binbir güzelliği saklar
Gözümün bebeği, canım İzmir'im
***
Karşıyaka'da hep dolaşayım
Kadifekale'den hayran bakayım
Seni veren Allah'a kurban olayım
Gözümün bebeği, canım İzmir'im
Seni veren Allah'a kurban olayım
Gözümün bebeği, canım İzmir'im
***
İzmir'de bir gün batımı ne hoş olur salınarak
İzmir'de bir gün batımı, kordonda dolaşarak
Oynaşır körfezde mavi dalgalar
Süzülür üstünde özgür martılar, ah
***
Bağrında binbir güzelliği saklar
Gözümün bebeği, canım İzmir'im
Bağrında binbir güzelliği saklar
Gözümün bebeği, canım İzmir'im
-
Bir gülüşün bile yeterdi bana
Ben geldim sana ama engeldi zaman
Kalbin buz gibi benden uzak
***
Anlattım derdimi bitiremedim
Ağladım ağladım hiç gülemedim
Son çare bu aşkımıza
***
Her yer karanlık ama korkma sarıl bana
Sevgilim yazdığım son satır sana
Sarıl da artık bitsin bu hasret
***
Her yer karanlık ama korkma sarıl bana
Sevgilim yazdığım son satır sana
Sarıl da artık bitsin bu hasret
***
Kor gibi yaksan bile
Sar beni baştan yine
Su olup aksan bile
Sevgilim
***
Kor gibi yaksan bile
Sar beni baştan yine
Su olup aksan bile
Sevgilim
***
Bir gülüşün bile yeterdi bana
Ben geldim sana ama engeldi zaman
Kalbin buz gibi benden uzak
***
Anlattım derdimi bitiremedim
Ağladım ağladım hiç gülemedim
Son çare bu aşkımıza
***
Her yer karanlık ama korkma sarıl bana
Sevgilim yazdığım son satır sana
Sarıl da artık bitsin bu hasret
***
Her yer karanlık ama korkma sarıl bana
Sevgilim yazdığım son satır sana
Sarıl da artık bitsin bu hasret
***
Kor gibi yaksan bile
Sar beni baştan yine
Su olup aksan bile
Sevgilim
***
Kor gibi yaksan bile
Sar beni baştan yine
Su olup aksan bile
Sevgilim