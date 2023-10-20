Deniz Tekin

Bir gülüşün bile yeterdi bana Ben geldim sana ama engeldi zaman Kalbin buz gibi benden uzak *** Anlattım derdimi bitiremedim Ağladım ağladım hiç gülemedim Son çare bu aşkımıza *** Her yer karanlık ama korkma sarıl bana Sevgilim yazdığım son satır sana Sarıl da artık bitsin bu hasret *** Her yer karanlık ama korkma sarıl bana Sevgilim yazdığım son satır sana Sarıl da artık bitsin bu hasret *** Kor gibi yaksan bile Sar beni baştan yine Su olup aksan bile Sevgilim *** Kor gibi yaksan bile Sar beni baştan yine Su olup aksan bile Sevgilim *** Bir gülüşün bile yeterdi bana Ben geldim sana ama engeldi zaman Kalbin buz gibi benden uzak *** Anlattım derdimi bitiremedim Ağladım ağladım hiç gülemedim Son çare bu aşkımıza *** Her yer karanlık ama korkma sarıl bana Sevgilim yazdığım son satır sana Sarıl da artık bitsin bu hasret *** Her yer karanlık ama korkma sarıl bana Sevgilim yazdığım son satır sana Sarıl da artık bitsin bu hasret *** Kor gibi yaksan bile Sar beni baştan yine Su olup aksan bile Sevgilim *** Kor gibi yaksan bile Sar beni baştan yine Su olup aksan bile Sevgilim