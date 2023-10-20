Deniz Tekin

Yan yana geçen geceler unutulup gider mi? Acılar birden biter mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? *** Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi? Dikenler göğü deler mi? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? *** Kendine iyi bak beni düşünme Su akar yatağını bulur. *** İçimdeki fırtına kör kurşunla diner mi? Kavgalar kansız biter mi? Bir mavzer çığlığında seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? *** Şu kahpe dünya seni bana düşman eder mi? Dostluklar birden biter mi? Bir kardeş selamında seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? *** Kendine iyi bak beni düşünme, Su akar yatağını bulur.