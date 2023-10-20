Deniz Tekin

Umrumda Değil Hatırlatma bana eskiden olanları Bende kalanları bıraktım evin önüne Bırak açma saçma sapan mevzuları Artık her biri, her biri cehennemin en dibinde *** Yansın her köy, her şehir ve il Artık hiçbiri umrumda değil Artık hiçbiri umrumda değil Artık hiçbiri umrumda değil *** Değil Ay Değil *** Sana dedim, düşman olmak istemedim Ama beni zorlama çirkin çirkin eylemlere Bırak gideyim, sadece mutlu olmak istedim Artık hiçbir şey, hiçbir şey benden önemli değil *** Yansın her köy, her şehir ve il Artık hiçbiri umrumda değil Artık hiçbiri umrumda değil Artık hiçbiri umrumda değil *** Bak buradayım, gör beni Kendimi kaybettiğimi gizlemedim Tut beni, tabii yine sen bilirsin Her şeyi, di' mi Nefret, nefret ediyorum *** Yansın her köy, her şehir ve il Artık hiçbiri umrumda değil Artık hiçbiri umrumda değil *** Artık hiçbiri umrumda değil *** Yansın her köy, her şehir ve il Yansın her köy, her şehir ve il Yansın her köy, her şehir ve il *** Umrumda değil *** Yansın her köy, her şehir ve il Artık hiçbiri umrumda değil Artık hiçbiri umrumda değil *** Ay

Bende Bir Problem Var Hayat kolay değil evet Bana bilmediğim bir şey söyle Telaş, yarış, savaş, barış Niye? Ben kardelenler arasında sırıtan kimliksiz ot Sen ayçiçeklerinin yüzünü döndüğü güneş *** Beni bırak Takıntılarım var İnsanlara yönelttiğim anlamsız sorular Beni terk et Valla sorun olmaz Hoşlanırım yalnızlıktan Bende bir problem var *** Hayat uzun bir yolculuk Götür bilmediğim bir yerlere Talan, yıkım, bilmem yarın Niye? Ben yol boyunca uzanan gri, sıkıcı bariyer Sen vadinin ardında ilk defa görülen deniz *** Beni bırak Takıntılarım var İnsanlara yönelttiğim anlamsız sorular Beni terk et Valla sorun olmaz Hoşlanırım yalnızlıktan Bende bir problem var Bir problem var (İnsanlar...) Bende bir problem var *** Beni bırak Takıntılarım var İnsanlara yönelttiğim anlamsız sorular Beni terk et Valla sorun olmaz Hoşlanırım yalnızlıktan Bende bir problem var

Beni Vur - Akustik Bir ince pusudayım Yolumun üstü engerek Bir garip akşamdayım Sırtımı gözler tüfek *** Ben senin sokağına ulaşamam dardayım O masum gözlerine bakamam firardayım *** Oysa ben bu gece yüreğim elimde Sana bir sırrımı söyleyecektim Şu mermi içimi delmeseydi eğer Seni alıp götürecektim *** Beni vur beni onlara verme Külüm al uzak yollara savur Dağılsın bu dağlara dağılsın Bu sevdamız ama sen ağlama dur *** Beni vur beni onlara verme Külüm al uzak yollara savur Dağılsın bu dağlara dağılsın Bu sevdamız ama sen ağlama dur *** Bir ince pusudayım Bu gece zehir zemberek Bir yolun sonundayım Sessizce tükenerek *** Aah senin ellerine uzanamam yerdeyim O masum hayallere varamam ölmekteyim *** Oysa ben bu gece yüreğim elimde Sana bir sırrımı söyleyecektim Şu mermi içimi delmeseydi eğer Seni alıp götürecektim *** Beni vur beni onlara verme Külüm al uzak yollara savur Dağılsın bu dağlara dağılsın Bu sevdamız ama sen ağlama dur *** Beni vur beni onlara verme Külüm al uzak yollara savur Dağılsın bu dağlara dağılsın Bu sevdamız ama sen ağlama dur *** Beni vur beni onlara verme Külüm al uzak yollara savur Dağılsın bu dağlara dağılsın Bu sevdamız ama sen ağlama dur

İzmir'de Bir Gün Batımı Başka bir şehri istemem artık Gönlümün güneşi sensin İzmir'im Kordonun büyüsüne yedi düvel aşık Gözümün bebeği, canım İzmir'im *** Kordonun büyüsüne yedi düvel aşık Gözümün bebeği, canım İzmirim İzmir'de bir gün batımı ne hoş olur salınarak İzmir'de bir gün batımı, kordonda dolaşarak Oynaşır körfezde mavi dalgalar Süzülür üstünde özgür martılar, ah *** Bağrında binbir güzelliği saklar Gözümün bebeği, canım İzmir'im Bağrında binbir güzelliği saklar Gözümün bebeği, canım İzmir'im *** Karşıyaka'da hep dolaşayım Kadifekale'den hayran bakayım Seni veren Allah'a kurban olayım Gözümün bebeği, canım İzmir'im Seni veren Allah'a kurban olayım Gözümün bebeği, canım İzmir'im *** İzmir'de bir gün batımı ne hoş olur salınarak İzmir'de bir gün batımı, kordonda dolaşarak Oynaşır körfezde mavi dalgalar Süzülür üstünde özgür martılar, ah *** Bağrında binbir güzelliği saklar Gözümün bebeği, canım İzmir'im Bağrında binbir güzelliği saklar Gözümün bebeği, canım İzmir'im

Böyle Yaşanmamış ve bitmemiş işler var tembelliğimizden Gidilmemiş görülmemiş yerler aynı sebepten Bi' gün kaçarız da söz veremem, henüz evde değilim Basıp gidemeyiz sağ şeritten, kaç kere dedim *** Bana inan, düşündüm gelmeyi Ama üşendim ve tükendim, öyle Bana güvenme, düzeltemem her şeyi Huyumdan, yapımdan, böyle *** Duyulmamış yazılmamış şarkılar söylemişiz Hayatında hiç görmemiş birine mavi demişiz Bi' gün gideriz de söz veremem, kendimden emin değilim Devam edemeyiz son seferden, kaç kere dedim *** Bana inan, düşündüm gelmeyi Ama üşendim ve tükendim, öyle Bana güvenme, düzeltemem her şeyi Huyumdan, yapımdan, böyle *** Bana inan, düşündüm gelmeyi Ama üşendim ve tükendim, öyle Bana güvenme, düzeltemem her şeyi Huyumdan, yapımdan, böyle *** Böyle Böyle

Depozito Bu sabah kalktım bi kahve yaptım Kafam dalgındı yumurtayı yaktım Bir iki dükkan dolaştım, üç dört selam aldım Beş altı, bu arada O ceketin benzerini aldım *** Hava soğuk Bu ara hayat tatsız Lafıma bakma Çoktan boşverdim İki şişe kola aldım Şişesini boş verdim *** Depozito Depozito Depozito Şişe yuvarlandı, yuvarlandı, yuvarlandı *** Depozito Depozito Depozito Şişe yuvarlandı, yuvarlandı, yuvarlandı *** Sevinmedim bu işe pek de üzülmedim Mevzu basitti üstünde düşünmedim Birine koşmadım ve de halay çekmedim Ama ufak bi sorum var, peki beni niye sevmedin *** Hayat garip Adem, adem değil Lafıma bakma çoktan boşverdim İki şişe kola aldım Şişesini boş verdim *** Depozito Depozito Depozito Şişe yuvarlandı, yuvarlandı, yuvarlandı *** Depozito Depozito Depozito Şişe yuvarlandı, yuvarlandı, yuvarlandı *** Lafıma bakma Çoktan boşverdim İki şişe kola aldım Şişesini boş verdim *** Depozito Depozito Depozito Şişe yuvarlandı, yuvarlandı, yuvarlandı *** Depozito Depozito Depozito Şişe yuvarlandı, yuvarlandı...