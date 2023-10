Deniz Tekin

Balıklar uçar, kuşlar yüzer Gökyüzü yemyeşil Ben de seni düşünmeyi bıraktım Bu yoldan dönen utansın *** Ortaköy'den Beşiktaş'a giden ağaçlı yolda Artık hiç aklıma gelmiyorsun Balmumcu'dan dolanıyorum *** Elimde değil, denemedim de değil Biliyorum, bu yaptığım hiç hoş değil *** Önümde tütün kokan sokaklar Ve sana dair her anıda Bana acı veren bi' şey var *** İçimde kayıp giden yıldızlar Ve sana dair tuttuğum bir dilek Hiç sönmeyen bi' ışık var *** İçimde İçimde *** Sonsuz mavilikler altında Bi' rüyaya daldım Anlatamam, görmen lazım Ben hâlâ bi' an bile uyanmadım *** Korktum gözlerimi açmaktan Kaçtım gerçekten Ama seni her gördüğümde Baş üstü düşüyorum dünyaya *** Elimde değil, denemedim de değil Biliyorum, bu yaptığım hiç hoş değil *** Önümde tütün kokan sokaklar Ve sana dair her anıda Bana acı veren bi' şey var *** İçimde kayıp giden yıldızlar Ve sana dair tuttuğum bir dilek Hiç sönmeyen bi' ışık var *** İçimde İçimde İçimde