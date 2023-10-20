Deniz Tekin

Yıldızlar Şarkı Sözleri
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Balıklar uçar, kuşlar yüzer
Gökyüzü yemyeşil
Ben de seni düşünmeyi bıraktım
Bu yoldan dönen utansın
***
Ortaköy'den Beşiktaş'a giden ağaçlı yolda
Artık hiç aklıma gelmiyorsun
Balmumcu'dan dolanıyorum
***
Elimde değil, denemedim de değil
Biliyorum, bu yaptığım hiç hoş değil
***
Önümde tütün kokan sokaklar
Ve sana dair her anıda
Bana acı veren bi' şey var
***
İçimde kayıp giden yıldızlar
Ve sana dair tuttuğum bir dilek
Hiç sönmeyen bi' ışık var
***
İçimde
İçimde
***
Sonsuz mavilikler altında
Bi' rüyaya daldım
Anlatamam, görmen lazım
Ben hâlâ bi' an bile uyanmadım
***
Korktum gözlerimi açmaktan
Kaçtım gerçekten
Ama seni her gördüğümde
Baş üstü düşüyorum dünyaya
***
Elimde değil, denemedim de değil
Biliyorum, bu yaptığım hiç hoş değil
***
Önümde tütün kokan sokaklar
Ve sana dair her anıda
Bana acı veren bi' şey var
***
İçimde kayıp giden yıldızlar
Ve sana dair tuttuğum bir dilek
Hiç sönmeyen bi' ışık var
***
İçimde
İçimde
İçimde