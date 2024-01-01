Söz Vermiş Şarkılar (Murathan Mungan) Şarkı Sözleri
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Deniz Türkali
Söz Vermiş Şarkılar (Murathan Mungan)
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Bir kadın nasıl döner köşeyi?
Nasıl engelleri aşar?
Satışa çıkmışsa umutlar
Gün günden boy veriyorsa
Hayatın büyüttüğü kaygılar
Her şey belirleniyorsa
Piyasa kanunlarınca
Bir kadın nasıl döner köşeyi?
Ya da nasıl yaşayabilir daha
İnsanca?
Her şey belirlenirken
Piyasa kanunlarınca
Bir kadın için bütün umuttlar
Karaborsa!
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Aşk yeniden
Akdeniz'in tuzu gibi
Aşk yeniden
Rüzgarlı bir akşam vakti
Aşk yeniden
Karanlıkta bir gül açarken
***
Aşk yeniden
Ürperen sahiller gibi
Aşk yeniden
kumsalların deliliği
Aşk yeniden
Bir masal gibi gülümserken
***
Gözlerim doluyor
Aşkımın şiddetinden
Ağlamak istiyorum
Yıldızlar tutuşurken
Gecelerin şehvetinden
Kendimden taşıyorum
***
Aşk yeniden
Bitti artık bu son derken
Aşk yeniden
Aynı sularda yüzerken
Aşk yeniden
Rüya gibi bir yaz geçerken
***
Aşk yeniden
Unutulmuş yemin gibi
Aşk yeniden
Hem tanıdık hem yepyeni
Aşk yeniden
Kendini yarattı kendinden
-
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Bak işte yaklaşıyor fırtına
Bak yine yükseliyor dalgalar
Bak işte yaklaşıyor fırtına
Bak yine yükseliyor dalgalar
*
Yıllardan sonra, yollardan sonra
Şarkılar söylüyor çocuklar
Yıllardan sonra, yollardan sonra
Yeniden yan yana onlar
*
Ne geçmiş tükendi ne yarınlar
Hayat yeniler bizleri
Geçse de yolumuz bozkırlarda
Denizlere çıkar sokaklar
*
Bak işte yaklaşıyor fırtına
Bak yine yükseliyor dalgalar
Bak işte yaklaşıyor fırtına
Bak yine yükseliyor dalgalar
*
Ne geçmiş tükendi ne yarınlar
Hayat yeniler bizleri
Geçse de yolumuz bozkırlarda
Denizlere çıkar sokaklar
*
Ne geçmiş tükendi ne yarınlar
Hayat yeniler bizleri
Geçse de yolumuz bozkırlarda
Denizlere çıkar sokaklar
*
Ne geçmiş tükendi ne yarınlar
Hayat yeniler bizleri
Geçse de yolumuz bozkırlarda
Denizlere çıkar sokaklar
-
-
-
Dönmek, mümkün mü artık
Dönmek, onca yollardan sonra
Yeniden yollara düşmek
***
Dönmek, mümkün mü artık
Dönmek, onca yollardan sonra
Yeniden yollara düşmek
***
Neresi sıla bize, neresi gurbet
Al bizi koynuna ipek yolları
Üstümüzden geçiyor gökkuşağı
Sevdalı bulutlar uçan halılar
Uzak değil dünyanın kapıları
***
Neresi sıla bize, neresi gurbet
Yollar bize memleket
***
Gitmek, mümkün mü artık
Gitmek, onca yollardan sonra
Yeniden yollara düşmek
***
Gitmek, mümkün mü artık
Gitmek, onca yollardan sonra
Yeniden yollara düşmek
***
Neresi sıla bize, neresi gurbet
***
Rakılı akşamlar, gün batımları
Çocuk gibi ağlar yaz sarhoşları
Olmamış yaşamlar, eksik yarınlar
Hatırlatır her şey eski aşkları
***
Neresi sıla bize, neresi gurbet
Yollar bize memleket
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Söyleyin dağlara rüzgara
Yurdundan sürgün çocuklara
Düşmesin kimse yılgınlığa
***
Söyleyin dağlara rüzgara
Yurdundan sürgün çocuklara
Düşmesin kimse yılgınlığa
***
Geçit vardır yarınlara...
***
Göç yolları
Göründü bize
(Görünür elbet)
Göç yolları
(Bir gün gelir)
Döner tersine
(Dönülür elbet)
***
Göç yolları
Göründü bize
(Görünür elbet)
Göç yolları
(Bir gün gelir)
Döner tersine
(Dönülür elbet)
***
En büyük silah umut etmek
Yadigar kalsın size
***
Yol verin kanatlı atlara
Sürgünden dönen çocuklara
Ateşler yakın doruklarda
***
Yol verin kanatlı atlara
Sürgünden dönen çocuklara
Ateşler yakın doruklarda
***
Geçit vardır yarınlara...
***
Göç yolları
Göründü bize
(Görünür elbet)
Göç yolları
(Bir gün gelir)
Döner tersine
(Dönülür elbet)
***
Göç yolları
Göründü bize
(Görünür elbet)
Göç yolları
(Bir gün gelir)
Döner tersine
(Dönülür elbet)
***
Dağılsak da göç yollarında
Yarın bizim bütün dünya
***
Göç yolları
Göründü bize
(Görünür elbet)
Göç yolları
(Bir gün gelir)
Döner tersine
(Dönülür elbet)
***
Göç yolları
Göründü bize
Göç yolları
Göründü bize
Göç yolları
Göç yolları...