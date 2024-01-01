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7/24 Dinle Söz Vermiş Şarkılar (Murathan Mungan)

Söz Vermiş Şarkılar (Murathan Mungan) Şarkı Sözleri

Deniz Türkali Söz Vermiş Şarkılar (Murathan Mungan) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Deniz Türkali Söz Vermiş Şarkılar (Murathan Mungan) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Söz Vermiş Şarkılar (Murathan Mungan) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Deniz Türkali

Deniz Türkali

Söz Vermiş Şarkılar (Murathan Mungan)

  • Bir Kadın Nasıl Döner Köşeyi

  • Maskeli Balo

  • Aşk Yeniden

  • Kimdi Giden Kimdi Kalan

  • Sevgili

  • Fırtına

  • İstemeyerek İstemeyerek

  • Sesler Yüzler Sokaklar

  • Dönmek

  • Hançer

  • Ağır Kapı

  • Otel Odaları

  • Telli Telli

  • Dağınık Yatak

  • Göç Yolları

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