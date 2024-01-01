Unutulmaz Şarkı Sözleri
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Deniz Tuzcuoğlu
Unutulmaz
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Her gün adını saklayıp anıları gizledim
Belki de gelirsin diye pencerede bekledim
İçtiğin son sigaranın küllerini sakladım
Yapma yapma bunu bana yapma
Yapma yapma bunu bana yapma
Dudağımda son öpüşünün tadını hep sakladım
Saçının her teline de ben ömrümü bıraktım
Kalbimin her paresine ismini tek tek kazıdım
Yapma yapma bunu bana yapma
Yapma yapma bunu bana yapma
Kalbimi kırma, karşımda durma, gidenim olma
Bunu bana yapma
Kalbimi kırma, gözyaşım olma, gidenim olma
Bunu bana yapma
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O an, kulakların çınlasın
Seni buradan, andığımda
Aman, sakın ağlamayasın
Bizi sakla gözyaşında
***
Unutulmaz, unutulmaz
Yaşadığımız unutulmaz
Bize olanlar, yaşananlar
Nasıl olur unutulur?
***
O an, dudakların sızlasın
Başka biri, öptüğünde
Aman, sakın bağırmayasın
Acını sakla dudaklarında
***
Unutulmaz, unutulmaz
Yaşadığımız unutulmaz
Bize olanlar, yaşananlar
Nasıl olur, unutulur?
***
Ne yapalım, bir kez
Kaçtı bu aşk vapuru
Peki bu sahiller, unutulur mu?
***
N'apalım, bir kez
Kaçtı bu aşk vapuru
Peki bu sahiller, unutulur mu?
***
Unutulmaz, unutulmaz
Yaşadığımız unutulmaz
Bize olanlar, yaşananlar
Nasıl olur unutulur?
***
Unutulmaz, unutulmaz
Yaşadığımız unutulmaz
Bize olanlar, yaşananlar
Nasıl olur unutulur?
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