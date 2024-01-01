Ağ Elime Mor Kınalar Yaktılar Şarkı Sözleri
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Denizli Türküleri
Ağ Elime Mor Kınalar Yaktılar
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Ağ elime mor kınalar yaktılar
Kaderim yok gurbet ele sattılar
On iki yaşımda gelin ettiler
Ağlar ağlar gözyaşımı silerim
Of, oof
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Merdivenden indim indim yıkıldım
Mevlam kudret verdi yine dikildim
Her çiçekten aldım aldım takındım
Kırmızı gül sende kaldı tamahdım
Of, oof