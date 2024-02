Denizli Türküleri

Devrent Deresi'ne duman bürüdü -of of Yedi deveyilen Musam yürüdü Musamın ciğeri mosmor oldu çürüdü -of of *** Ağlasın ağlasın anam ağlasın Tülü mayaları Dudu bağlasın *** Devrent Deresi'ne çıvgınlar esti Elimi kolumu poyrazlar kesti Feleğin bizlere böylemi kastı Devrent Dereleri dar geldi bana Vadesiz ölümler zor geldi bana