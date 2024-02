Osmanımın mendili saman da sarısı of of Osmanıma gıydılar gece yarısı Osmanıma gıyanlar gahbeyidi hepisi of of *** Osmanım Osmanım zeybek Osmanım Osmanıma gıyanlar olsun düşmanım *** Susuz derelerde güller de biter mi of of Osmansız evlerde duman tüter mi Dünya malını neyleyim Osmanımı dutar mı of of *** Açın gapıları Osman geliyor Gerneşe gerneşe aslan geliyor