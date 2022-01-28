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Dertliyim Kararlıyım
ALBÜM
Dertliyim Kararlıyım
Bedia Akartürk
1967
2 Şarkı
06:47
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01
Bir Çift Turna Gördüm
Bedia Akartürk
03:18
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02
Dertliyim Karalıyım
Bedia Akartürk
03:29
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Bedia Akartürk
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