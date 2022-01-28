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7/24 Dinle Dertliyim Kararlıyım
Dertliyim Kararlıyım
ALBÜM

Dertliyim Kararlıyım

Bedia Akartürk

1967 2 Şarkı 06:47
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Şarkı Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Bir Çift Turna Gördüm

Bedia Akartürk 03:18
02

Dertliyim Karalıyım

Bedia Akartürk 03:29
... KAPAT
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Bedia Akartürk Albümleri

Bedia Akartürk

Bedia Akartürk

Bedia Akartürk

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