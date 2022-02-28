Derya Uluğ

Ah Zaman Şarkı Sözleri
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Ah zaman
Doyurdukların olacak
Doğurdukların da elbet
Peki ya soydukların?
***
Ah zaman
Doyurdukların olacak
Doğurdukların da elbet
Peki ya soydukların?
Onları kim geri verecek?
***
Yaşımı, günümü aldın da
Gençliğimi kim geri verecek?
Yüzümden gülüşümü çaldın da
Bana kim, kim teslim edecek?
***
Kaderi sana bağladım da
Dünümü kim değiştirecek?
Ah zaman, koca yalan
Sana doğruyu kim gösterecek?
Yavaş, bu hız beni öldürecek
***
Kaderi sana bağladım da
Dünümü kim değiştirecek?
Ah zaman, koca yalan
Sana doğruyu kim gösterecek?
Yavaş, bu hız beni öldürecek
***
Ah zaman
Doyurdukların olacak
Doğurdukların da elbet
Peki ya soydukların?
Onları kim geri verecek?
***
Yaşımı, günümü aldın da
Gençliğimi kim geri verecek?
Yüzümden gülüşümü çaldın da
Bana kim, kim teslim edecek?
***
Kaderi sana bağladım da
Dünümü kim değiştirecek?
Ah zaman, koca yalan
Sana doğruyu kim gösterecek?
Yavaş, bu hız beni öldürecek
***
Kaderi sana bağladım da
Dünümü kim değiştirecek?
Ah zaman, koca yalan
Sana doğruyu kim gösterecek?
Yavaş, bu hız beni öldürecek
***
Kaderi sana bağladım da
Dünümü kim değiştirecek?
Ah zaman, koca yalan
Sana doğruyu kim gösterecek?
Yavaş, bu hız beni öldürecek
***
Kaderi sana bağladım da
Dünümü kim değiştirecek?
Ah zaman, koca yalan
Sana doğruyu kim gösterecek?
Yavaş, bu hız beni öldürecek