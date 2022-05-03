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7/24 Dinle Derya Uluğ Bizim Çocuklar
Bizim Çocuklar

Bizim Çocuklar

Hareketli Müzik

16 Parça | 56:57
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01

Bizim Çocuklar

Derya Uluğ 03:24
02

Okyanus

Derya Uluğ 03:23
03

Yağdır

Derya Uluğ 04:35
04

Sürgün Aşkımız Ft. Emrah Karaduman

Derya Uluğ 03:40
05

Perişanım Şimdi

Derya Uluğ 03:51
06

Ne Münasebet

Derya Uluğ 03:32
07

Nabız 180

Derya Uluğ 04:02
08

Kanunlar Gibi

Derya Uluğ 02:55
09

Kanunlar Gibi Akustik

Derya Uluğ 02:35
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