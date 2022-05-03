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7/24 Dinle
Derya Uluğ
Bizim Çocuklar
Bizim Çocuklar
Hareketli Müzik
16 Parça | 56:57
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01
Bizim Çocuklar
Derya Uluğ
03:24
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02
Okyanus
Derya Uluğ
03:23
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03
Yağdır
Derya Uluğ
04:35
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04
Sürgün Aşkımız Ft. Emrah Karaduman
Derya Uluğ
03:40
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05
Perişanım Şimdi
Derya Uluğ
03:51
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06
Ne Münasebet
Derya Uluğ
03:32
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Şarkının Kimliği
Besteci:
Asil Gök, Gökhan Şahin - Asil Gök
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07
Nabız 180
Derya Uluğ
04:02
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08
Kanunlar Gibi
Derya Uluğ
02:55
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09
Kanunlar Gibi Akustik
Derya Uluğ
02:35
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