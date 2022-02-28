Derya Uluğ

Bitti mi şikayetlerin, mutsuzluk hikayelerin Değmiyor artık sözlerin aah, bu aşktan gidiyorum *** Sığ yaşanırsa biter, sanma sırf sevmek yeter Yettiğim kadarıyla oldum ahh, bu aşktan gidiyorum ** Artık kendine sorarsın, bu hale nasıl geldik diye? Suçlu yine ben olurum bırakıp gittim diye *** Artık kendine sorarsın, bu hale nasıl geldik diye? Suçlu yine ben olurum bırakıp gittim diye *** Sevdiğimi öldüğümü anlamadın diye Bin defa ölemem ben senden gidiyorum *** Adam gibi seven kalbimi öyle çok kırdın ki sen Bir daha dönmem artık, bu aşktan gidiyorum *** Artık kendine sorarsın, bu hale nasıl geldik diye? Suçlu yine ben olurum bırakıp gittim diye *** Artık kendine sorarsın, bu hale nasıl geldik diye? Suçlu yine ben olurum bırakıp gittim diye *** Sevdiğimi öldüğümü anlamadın diye Bin defa ölemem ben senden gidiyorum *** Adam gibi seven kalbimi öyle çok kırdın ki sen Bir daha dönmem artık, bu aşktan gidiyorum Bir daha dönmem artık, senden gidiyorum Bir daha dönmem artık, bu aşktan gidiyorum