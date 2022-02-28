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7/24 Dinle Onur Mete ve Şarkılar

Onur Mete ve Şarkılar Şarkı Sözleri

Derya Uluğ Onur Mete ve Şarkılar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Derya Uluğ Onur Mete ve Şarkılar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Onur Mete ve Şarkılar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Derya Uluğ

Derya Uluğ

Onur Mete ve Şarkılar

  • Bu Aşktan Gidiyorum

  • Ayrilikname

  • Bize Ne Oldu

  • Bu Aşktan Gidiyorum

  • Geç Olmadan

  • Haberim Yok ( Nü )

  • Lazim

  • O Sensin Iste

  • Sepet Havasi

  • Çıkmaz Sokak ( Club Version )

  • Çıkmaz Sokak

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