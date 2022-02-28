Onur Mete ve Şarkılar Şarkı Sözleri
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Derya Uluğ
Onur Mete ve Şarkılar
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Bitti mi şikayetlerin, mutsuzluk hikayelerin
Değmiyor artık sözlerin aah, bu aşktan gidiyorum
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Sığ yaşanırsa biter, sanma sırf sevmek yeter
Yettiğim kadarıyla oldum ahh, bu aşktan gidiyorum
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Artık kendine sorarsın, bu hale nasıl geldik diye?
Suçlu yine ben olurum bırakıp gittim diye
***
Artık kendine sorarsın, bu hale nasıl geldik diye?
Suçlu yine ben olurum bırakıp gittim diye
***
Sevdiğimi öldüğümü anlamadın diye
Bin defa ölemem ben senden gidiyorum
***
Adam gibi seven kalbimi öyle çok kırdın ki sen
Bir daha dönmem artık, bu aşktan gidiyorum
***
Artık kendine sorarsın, bu hale nasıl geldik diye?
Suçlu yine ben olurum bırakıp gittim diye
***
Artık kendine sorarsın, bu hale nasıl geldik diye?
Suçlu yine ben olurum bırakıp gittim diye
***
Sevdiğimi öldüğümü anlamadın diye
Bin defa ölemem ben senden gidiyorum
***
Adam gibi seven kalbimi öyle çok kırdın ki sen
Bir daha dönmem artık, bu aşktan gidiyorum
Bir daha dönmem artık, senden gidiyorum
Bir daha dönmem artık, bu aşktan gidiyorum
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