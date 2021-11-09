Derya Uluğ

Bulgaristan ve Arnavutluk göçmeni kökenli olan Derya Uluğ, 21 Şubat 1986'da İzmir'de doğdu. Henüz 8 yaşındayken bir ses yarışmasına katıldı. Muğla Üniversitesi'nde müzik öğretmenliği bölümünden mezun oldu ve Haliç Üniversitesi konservatuvarında yüksek lisans yaptı. 3 yıl Ebru Gündeş'in vokalistliğini yapan Derya Uluğ, kendi albümünü çıkarmak için Ebru Gündeş'in yanından ayrıldı. İlk albümünü 2016 yılında Okyanus isimli teklisiyle çıkardı. Albümdeki şarkıların sözlerini kendisi ve Aslı Gök yazdı. 2016'da Alın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Solist" ödülünü kazandı. 2017'de Canavar ve Sen Maşallah isimli teklilerini yayımladı. Emrah Karaduman ile hazırladığı Sürgün Aşkımız adlı albümünü 2018 yılında çıkardı. 2019'da Ah Zaman isimli teklisini çıkardı. 2021 yılında Irmak Arıcı, Eypio ve Mustafa Sandal ile Bizim Çocuklar isimli şarkıyı yayımladı.