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Türk Müziğinde Unutulmayan Süper Şarkılar-5
Türk Müziğinde Unutulmayan Süper Şarkılar-5 Şarkı Sözleri
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Derya Uluğ
Türk Müziğinde Unutulmayan Süper Şarkılar-5
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Göremedim göremedim
Göremedim göremedim
***
Nerde tokluk orda ahlak
Nefse mahkum bilse ahmak
Sona doğru yürüyordu
Anlamadan yaşlanarak
***
Sonsuz gibi nedir yaşamak
İnsanoğlu sonu toprak
Üzüyorlar düşünmeden
Bu dünyanın altı çatlak
***
Göremedim bi de sen bak
Hata gırla haya yok bak
İnsanların içi kaç kat
Üstü ak pak altı çapak
***
Göremedim bi de sen bak
Hata gırla haya yok bak
İnsanların içi kaç kat
Üstü ak pak altı çapak
***
Göremedim bi de sen bak
Hata gırla haya yok bak
İnsanların içi kaç kat
Üstü ak pak altı çapak
***
Göremedim bi de sen bak
Hata gırla haya yok bak
İnsanların içi kaç kat
Üstü ak pak altı çapak
***
Üstü ak pak altı çapak
***
Kötülerin ardındakileri savunup İyileri iliğine dek soydurttu
Anlattı anlattı anlattığının tersini yapıp durdu
Hayvanı sevdi göründü (vurdu) kadına sövdü susturdu (durdu)
Doğaya balta vurdu sonra insan ol dedi durdu
***
Görmedi kendini hep başkasına sağına soluna önüne baktı
Hayvanı koru derken koluna taktığı neden timsahtı
İnsanlık mı bu şimdi durmadan ona buna yalan sattı
Sigara içme dedi oğluna önünde bi sigara yaktı
***
Sevdiklerini sattı daha da daha da çok para yaptı
Günahları abarttı sonra övündüğü parayla kapattı
Yokluğu yaşayanlara sormadı, durdu tokluğu anlattı
Utanmadı uyanmadı gerçek öteki dünyaydı
***
Unuttu öleceğini, sanki bu yalan hayat, ona sonsuz
Bilenler konuşsun zaten hep cahiller korkusuz
Sustukların başına gelecek izle sonun çok umutsuz
Çünkü bu dünyada adalet, hep kanunsuz
***
Zayıfa vurmak kolay güçlüye vursana öyle korkusuz
Senden olmayanı da hadi yanına alsana kuşkusuz
Müsade etmiyor eksiği yokmuş öyle diyor
Nasıl olsa bu gezegendeki herkes kusursuz
***
Göremedim bi de sen bak
Hata gırla haya yok bak
İnsanların içi kaç kat
Üstü ak pak altı çapak (çapak çapak çapak çapak)
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Sevil, neşelen
Sevme, yanarsın
Sevil, neşelen
Sevme, yanarsın
Bir sarı saçı okşar, kanarsın
O bir gölgedir, varlık sanırsın
Bir sarı saçı okşar, kanarsın
O bir gölgedir, varlık sanırsın
Sevil de sevme
Ağlama, ağlat
Yoksa zehrolur bu tatlı hayat
Sevil ve sevme
Ağlama, ağlat
Yoksa zehrolur bu tatlı hayat
Sevda çölünden
Geçerse yollar
Sevda çölünden
Geçerse yollar
Bütün bir ömür ah ile dolar
İnan ki gençlik gülden tez solar
Bütün bir ömür ah ile dolar
İnan ki gençlik gülden tez solar
Sevil de sevme
Ağlama, ağlat
Yoksa zehrolur bu tatlı hayat
Sevil de sevme
Ağlama, ağlat
Yoksa zehrolur bu tatlı hayat
Yoksa zehrolur bu tatlı hayat
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Sen beni bir bûseye ettin fedâ
Yüz yüze bakmaz mı zalim bir daha
Verdiğim bunca emek oldu hebâ
Yüz yüze bakmaz mı zalim bir daha
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Şu güzeller güzeli yar gibi geldi bana
Şu güzeller güzeli yar gibi geldi bana
**
Gözlerinde bir mana var gibi geldi bana
Gözlerinde bir mana var gibi geldi bana
**
Bir münasip zamanda mesela saat onda
Buluşalım Kordon′da der gibi geldi bana
**
Bir münasip zamanda mesela saat onda
Buluşalım Kordon'da der gibi geldi bana
**
Gel benim gonca gülüm, kalmadı tahammülüm
Gel benim gonca gülüm, kalmadı tahammülüm
**
Sensiz hayat İzmirlim zor gibi geldi bana
Sensiz hayat İzmirlim zor gibi geldi bana
**
Bir münasip zamanda mesela saat onda
Buluşalım Kordon′da der gibi geldi bana
**
Bir münasip zamanda mesela saat onda
Buluşalım Kordon'da der gibi geldi bana
**
Der gibi geldi bana, der gibi geldi bana
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Her tel saçı bir ter dudağın değdiği yerdir
Uslanmadı, yaşlanmadı, hayret senelerdir
Bir gül ki henüz gonca gibi râyihâ-verdir
Uslanmadı, yaşlanmadı, hayret senelerdir