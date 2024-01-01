Derya Uluğ

Göremedim Bi de Sen Bak Göremedim göremedim Göremedim göremedim *** Nerde tokluk orda ahlak Nefse mahkum bilse ahmak Sona doğru yürüyordu Anlamadan yaşlanarak *** Sonsuz gibi nedir yaşamak İnsanoğlu sonu toprak Üzüyorlar düşünmeden Bu dünyanın altı çatlak *** Göremedim bi de sen bak Hata gırla haya yok bak İnsanların içi kaç kat Üstü ak pak altı çapak *** Göremedim bi de sen bak Hata gırla haya yok bak İnsanların içi kaç kat Üstü ak pak altı çapak *** Göremedim bi de sen bak Hata gırla haya yok bak İnsanların içi kaç kat Üstü ak pak altı çapak *** Göremedim bi de sen bak Hata gırla haya yok bak İnsanların içi kaç kat Üstü ak pak altı çapak *** Üstü ak pak altı çapak *** Kötülerin ardındakileri savunup İyileri iliğine dek soydurttu Anlattı anlattı anlattığının tersini yapıp durdu Hayvanı sevdi göründü (vurdu) kadına sövdü susturdu (durdu) Doğaya balta vurdu sonra insan ol dedi durdu *** Görmedi kendini hep başkasına sağına soluna önüne baktı Hayvanı koru derken koluna taktığı neden timsahtı İnsanlık mı bu şimdi durmadan ona buna yalan sattı Sigara içme dedi oğluna önünde bi sigara yaktı *** Sevdiklerini sattı daha da daha da çok para yaptı Günahları abarttı sonra övündüğü parayla kapattı Yokluğu yaşayanlara sormadı, durdu tokluğu anlattı Utanmadı uyanmadı gerçek öteki dünyaydı *** Unuttu öleceğini, sanki bu yalan hayat, ona sonsuz Bilenler konuşsun zaten hep cahiller korkusuz Sustukların başına gelecek izle sonun çok umutsuz Çünkü bu dünyada adalet, hep kanunsuz *** Zayıfa vurmak kolay güçlüye vursana öyle korkusuz Senden olmayanı da hadi yanına alsana kuşkusuz Müsade etmiyor eksiği yokmuş öyle diyor Nasıl olsa bu gezegendeki herkes kusursuz *** Göremedim bi de sen bak Hata gırla haya yok bak İnsanların içi kaç kat Üstü ak pak altı çapak (çapak çapak çapak çapak)

Sevil Neş'elen Sevme Yanarsın Sevil, neşelen Sevme, yanarsın Sevil, neşelen Sevme, yanarsın Bir sarı saçı okşar, kanarsın O bir gölgedir, varlık sanırsın Bir sarı saçı okşar, kanarsın O bir gölgedir, varlık sanırsın Sevil de sevme Ağlama, ağlat Yoksa zehrolur bu tatlı hayat Sevil ve sevme Ağlama, ağlat Yoksa zehrolur bu tatlı hayat Sevda çölünden Geçerse yollar Sevda çölünden Geçerse yollar Bütün bir ömür ah ile dolar İnan ki gençlik gülden tez solar Bütün bir ömür ah ile dolar İnan ki gençlik gülden tez solar Sevil de sevme Ağlama, ağlat Yoksa zehrolur bu tatlı hayat Sevil de sevme Ağlama, ağlat Yoksa zehrolur bu tatlı hayat Yoksa zehrolur bu tatlı hayat

Sen Beni Bir Buseye Ettin Feda Sen beni bir bûseye ettin fedâ Yüz yüze bakmaz mı zalim bir daha Verdiğim bunca emek oldu hebâ Yüz yüze bakmaz mı zalim bir daha

Şu Güzeller Güzeli Şu güzeller güzeli yar gibi geldi bana Şu güzeller güzeli yar gibi geldi bana ** Gözlerinde bir mana var gibi geldi bana Gözlerinde bir mana var gibi geldi bana ** Bir münasip zamanda mesela saat onda Buluşalım Kordon′da der gibi geldi bana ** Bir münasip zamanda mesela saat onda Buluşalım Kordon'da der gibi geldi bana ** Gel benim gonca gülüm, kalmadı tahammülüm Gel benim gonca gülüm, kalmadı tahammülüm ** Sensiz hayat İzmirlim zor gibi geldi bana Sensiz hayat İzmirlim zor gibi geldi bana ** Bir münasip zamanda mesela saat onda Buluşalım Kordon′da der gibi geldi bana ** Bir münasip zamanda mesela saat onda Buluşalım Kordon'da der gibi geldi bana ** Der gibi geldi bana, der gibi geldi bana