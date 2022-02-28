Derya Uluğ

Hayat Gibi Şarkı Sözleri
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Sanki elimi hiç bırakmamışsın gibi
Yokluğunda kendi kendime inandım, dayandım
Sanki kötü sonlu hiç hikaye yokmuş gibi
Sonumuzun iyi biteceğini varsaydım yalandı
***
Havalar da soğuk gidiyor
Bu aralar üşürsün sen bilirim
Aman dikkat et aklına yazları getir
***
Ne olur ara sıra haberdar et
Pencerelerde bekletme
Hayatına elbet biri girecek
Mutlu ol onu ihmal etme
***
Ne olur ara sıra haberdar et
Pencerelerde bekletme
Hayatına elbet biri girecek
Mutlu ol onu ihmal etme
***
Acımazsızsın isyankarsın
Vefasızsın riyakarsın
Hem günahsız hem günahkârsın hayat gibi
***
Acımazsızsın isyankârsın
Vefasızsın riyakarsın
Hem günahsız hem günahkarsın hayat gibi
Hayat gibi
***
Sanki elimi hiç bırakmamışsın gibi
Yokluğunda kendi kendime inandım dayandım
Sanki kötü sonlu hiç hikaye yokmuş gibi
Sonumuzun iyi biteceğini varsaydım yalandı
***
Havalar da soğuk gidiyor
Bu aralar üşürsün sen bilirim
Aman dikkat et aklına yazları getir
***
Ne olur ara sıra haberdar et
Pencerelerde bekletme
Hayatına elbet biri girecek
Mutlu ol onu ihmal etme
***
Ne olur ara sıra haberdar et
Pencerelerde bekletme
Hayatına elbet biri girecek
Mutlu ol onu ihmal etme
***
Acımazsızsın isyankarsın
Vefasızsın riyakarsın
Hem günahsız hem günahkarsın hayat gibi
***
Acımazsızsın isyankarsın
Vefasızsın riyakarsın
Hem günahsız hem günahkarsın hayat gibi
Hayat gibi
***
Acımazsızsın isyankarsın
Vefasızsın riyâkârsın
Hem günahsız hem günahkarsın hayat gibi
***
Acımazsızsın isyankarsın
Vefasızsın riyakarsın
Hem günahsız hem günahkârsın hayat gibi
Hayat gibi
Hayat gibi