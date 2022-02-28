Derya Uluğ

Sanki elimi hiç bırakmamışsın gibi Yokluğunda kendi kendime inandım, dayandım Sanki kötü sonlu hiç hikaye yokmuş gibi Sonumuzun iyi biteceğini varsaydım yalandı *** Havalar da soğuk gidiyor Bu aralar üşürsün sen bilirim Aman dikkat et aklına yazları getir *** Ne olur ara sıra haberdar et Pencerelerde bekletme Hayatına elbet biri girecek Mutlu ol onu ihmal etme *** Ne olur ara sıra haberdar et Pencerelerde bekletme Hayatına elbet biri girecek Mutlu ol onu ihmal etme *** Acımazsızsın isyankarsın Vefasızsın riyakarsın Hem günahsız hem günahkârsın hayat gibi *** Acımazsızsın isyankârsın Vefasızsın riyakarsın Hem günahsız hem günahkarsın hayat gibi Hayat gibi *** Sanki elimi hiç bırakmamışsın gibi Yokluğunda kendi kendime inandım dayandım Sanki kötü sonlu hiç hikaye yokmuş gibi Sonumuzun iyi biteceğini varsaydım yalandı *** Havalar da soğuk gidiyor Bu aralar üşürsün sen bilirim Aman dikkat et aklına yazları getir *** Ne olur ara sıra haberdar et Pencerelerde bekletme Hayatına elbet biri girecek Mutlu ol onu ihmal etme *** Ne olur ara sıra haberdar et Pencerelerde bekletme Hayatına elbet biri girecek Mutlu ol onu ihmal etme *** Acımazsızsın isyankarsın Vefasızsın riyakarsın Hem günahsız hem günahkarsın hayat gibi *** Acımazsızsın isyankarsın Vefasızsın riyakarsın Hem günahsız hem günahkarsın hayat gibi Hayat gibi *** Acımazsızsın isyankarsın Vefasızsın riyâkârsın Hem günahsız hem günahkarsın hayat gibi *** Acımazsızsın isyankarsın Vefasızsın riyakarsın Hem günahsız hem günahkârsın hayat gibi Hayat gibi Hayat gibi