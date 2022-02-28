Kanunlar Gibi Akustik Şarkı Sözleri
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Derya Uluğ
Kanunlar Gibi Akustik
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Üşüyor musun sen de benim gibi
Gülüyor musun ya da alay edip
Üzecek bu da belli, gün gelir
Onca verdiğin sahte söz gibi
***
Unutamıyorum anlasan
Gurur bile çare etmiyor yazık
Duramıyorum geçer daha
Dayanmaya gücüm yetmiyor
***
Üzüyor gece kabuslar gibi
Gittin sen de vefasızlar gibi
Çıkarım önüne kanunlar gibi
Haklıysam aslanlar gibi
***
Üzüyor gece kabuslar gibi
Gittin sen de vefasızlar gibi
Çıkarım önüne kanunlar gibi
Haklıysam aslanlar gibi
***
Üşüyor musun sen de benim gibi
Gülüyor musun ya da alay edip
Üzecek bu da belli, gün gelir
Onca verdiğin sahte söz gibi
***
Unutamıyorum anlasan
Gurur bile çare etmiyor yazık
Duramıyorum geçer daha
Dayanmaya gücüm yetmiyor
***
Üzüyor gece kabuslar gibi
Gittin sen de vefasızlar gibi
Çıkarım önüne kanunlar gibi
Haklıysam aslanlar gibi
***
Üzüyor gece kabuslar gibi
Gittin sen de vefasızlar gibi
Çıkarım önüne kanunlar gibi
Haklıysam aslanlar gibi