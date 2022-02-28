Derya Uluğ

Üşüyor musun sen de benim gibi Gülüyor musun ya da alay edip Üzecek bu da belli, gün gelir Onca verdiğin sahte söz gibi *** Unutamıyorum anlasan Gurur bile çare etmiyor yazık Duramıyorum geçer daha Dayanmaya gücüm yetmiyor *** Üzüyor gece kabuslar gibi Gittin sen de vefasızlar gibi Çıkarım önüne kanunlar gibi Haklıysam aslanlar gibi *** Üzüyor gece kabuslar gibi Gittin sen de vefasızlar gibi Çıkarım önüne kanunlar gibi Haklıysam aslanlar gibi *** Üşüyor musun sen de benim gibi Gülüyor musun ya da alay edip Üzecek bu da belli, gün gelir Onca verdiğin sahte söz gibi *** Unutamıyorum anlasan Gurur bile çare etmiyor yazık Duramıyorum geçer daha Dayanmaya gücüm yetmiyor *** Üzüyor gece kabuslar gibi Gittin sen de vefasızlar gibi Çıkarım önüne kanunlar gibi Haklıysam aslanlar gibi *** Üzüyor gece kabuslar gibi Gittin sen de vefasızlar gibi Çıkarım önüne kanunlar gibi Haklıysam aslanlar gibi