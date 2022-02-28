Derya Uluğ

Ne Münasebet Şarkı Sözleri
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Saf kibirden ibaret, dilindeki her cümle
Kafdağı'ndan misafir kabul etmiyor bünye
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Anlamsız cesaret, bir güven var yüzünde
İstenmeyen misafir kabul etmiyor bünye
Anlamsız cesaret, bir güven var yüzünde
İstenmeyen misafir kabul etmiyor bünye
***
Göz pınarlarında, yalancı rutubet
Barışmaya gelmişmiş, ne münasebet?
Ateşkes istiyormuş, ayrı kalmaya doymuş
Bir özür bekliyormuş, ne münasebet?
***
Göz pınarlarında, yalancı rutubet
Barışmaya gelmişmiş, ne münasebet?
Ateşkes istiyormuş, ayrı kalmaya doymuş
Bir özür bekliyormuş, ne münasebet?
Ne münasebet?
***
Saf kibirden ibaret, dilindeki her cümle
Kafdağı'ndan misafir kabul etmiyor bünye
***
Anlamsız cesaret, bir güven var yüzünde
İstenmeyen misafir kabul etmiyor bünye
Anlamsız cesaret, bir güven var yüzünde
İstenmeyen misafir kabul etmiyor bünye
***
Göz pınarlarında, yalancı rutubet
Barışmaya gelmişmiş, ne münasebet?
Ateşkes istiyormuş, ayrı kalmaya doymuş
Bir özür bekliyormuş, ne münasebet?
***
Göz pınarlarında, yalancı rutubet
Barışmaya gelmişmiş, ne münasebet?
Ateşkes istiyormuş, ayrı kalmaya doymuş
Bir özür bekliyormuş, ne münasebet?
Ne münasebet?