Derya Uluğ

Saf kibirden ibaret, dilindeki her cümle Kafdağı'ndan misafir kabul etmiyor bünye *** Anlamsız cesaret, bir güven var yüzünde İstenmeyen misafir kabul etmiyor bünye Anlamsız cesaret, bir güven var yüzünde İstenmeyen misafir kabul etmiyor bünye *** Göz pınarlarında, yalancı rutubet Barışmaya gelmişmiş, ne münasebet? Ateşkes istiyormuş, ayrı kalmaya doymuş Bir özür bekliyormuş, ne münasebet? *** Göz pınarlarında, yalancı rutubet Barışmaya gelmişmiş, ne münasebet? Ateşkes istiyormuş, ayrı kalmaya doymuş Bir özür bekliyormuş, ne münasebet? Ne münasebet? *** Saf kibirden ibaret, dilindeki her cümle Kafdağı'ndan misafir kabul etmiyor bünye *** Anlamsız cesaret, bir güven var yüzünde İstenmeyen misafir kabul etmiyor bünye Anlamsız cesaret, bir güven var yüzünde İstenmeyen misafir kabul etmiyor bünye *** Göz pınarlarında, yalancı rutubet Barışmaya gelmişmiş, ne münasebet? Ateşkes istiyormuş, ayrı kalmaya doymuş Bir özür bekliyormuş, ne münasebet? *** Göz pınarlarında, yalancı rutubet Barışmaya gelmişmiş, ne münasebet? Ateşkes istiyormuş, ayrı kalmaya doymuş Bir özür bekliyormuş, ne münasebet? Ne münasebet?