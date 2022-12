Her yerde okyanus sen boğuldun derede Zamanla unutulur hani aklın nerede? Saatin mi bozuldu niye kaldın geçmişte? Al bi' zaman bi' de akıl Bu da benden sana hediye *** Dön hadi artık dünyaya Aç gözünü zaman dar Vazgeç artık eh be yavrum Bunun sonu çok zarar *** Eller ne dese inanmadın Yürek yandı aldırmadın Vuruldu kaç kere yüzüne Sevmiyor dediler duymadın *** Eller ne dese inanmadın Yürek yandı aldırmadın Vuruldu kaç kere yüzüne Sevmiyor dediler duymadın *** Her yerde okyanus sen boğuldun derede Zamanla unutulur hani aklın nerede? Saatin mi bozuldu niye kaldın geçmişte? Al bi' zaman bi' de akıl Bu da benden sana hediye *** Her yerde okyanus sen boğuldun derede Zamanla unutulur hani aklın nerede? Saatin mi bozuldu niye kaldın geçmişte? Al bi' zaman bi' de akıl Bu da benden sana hediye *** Dön hadi artık dünyaya Aç gözünü zaman dar Vazgeç artık eh be yavrum Bunun sonu çok zarar *** Eller ne dese inanmadın Yürek yandı aldırmadın Vuruldu kaç kere yüzüne Sevmiyor dediler duymadın *** Eller ne dese inanmadın Yürek yandı aldırmadın Vuruldu kaç kere yüzüne Sevmiyor dediler duymadın *** Her yerde okyanus sen boğuldun derede Zamanla unutulur hani aklın nerede? Saatin mi bozuldu niye kaldın geçmişte? Al bi' zaman bi' de akıl Bu da benden sana hediye *** Her yerde okyanus sen boğuldun derede Zamanla unutulur hani aklın nerede? Saatin mi bozuldu niye kaldın geçmişte? Al bi' zaman bi' de akıl Bu da benden sana hediye