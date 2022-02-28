Derya Uluğ

Ne ağzımın tadı var ne canda huzur Gönül nasıl derin bir kederde Aşkından ümidi kestim hiç olmazsa Evim şenlensin sohbete gel de *** Sen hiç fark etmeden kalp kırmadın mı? Merak edip vicdanına sormadın mı? Ne yaptım ben sana bu kadar nihayet Ben de bir anadan doğmadım mı? *** Bir daha olmaz, bin kere tövbe Kan davası mı bu, bu nasıl öfke? Bir daha olmaz, bin kere tövbe Kan davası mı bu, bu nasıl öfke? *** Perişanım şimdi, mutlu oldun mu? Başını yastığa rahat koydun mu? Perişanım şimdi, mutlu oldun mu? Başını yastığa rahat koydun mu? *** Sen hiç fark etmeden kalp kırmadın mı? Merak edip vicdanına sormadın mı? Ne yaptım ben sana bu kadar nihayet Ben de bir anadan doğmadım mı? *** Bir daha olmaz, bin kere tövbe Kan davası mı bu, bu nasıl öfke? Bir daha olmaz, bin kere tövbe Kan davası mı bu, bu nasıl öfke? *** Perişanım şimdi, mutlu oldun mu? Başını yastığa rahat koydun mu? Perişanım şimdi, mutlu oldun mu? Başını yastığa rahat koydun mu?