Perişanım Şimdi Şarkı Sözleri
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Derya Uluğ
Perişanım Şimdi
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Ne ağzımın tadı var ne canda huzur
Gönül nasıl derin bir kederde
Aşkından ümidi kestim hiç olmazsa
Evim şenlensin sohbete gel de
***
Sen hiç fark etmeden kalp kırmadın mı?
Merak edip vicdanına sormadın mı?
Ne yaptım ben sana bu kadar nihayet
Ben de bir anadan doğmadım mı?
***
Bir daha olmaz, bin kere tövbe
Kan davası mı bu, bu nasıl öfke?
Bir daha olmaz, bin kere tövbe
Kan davası mı bu, bu nasıl öfke?
***
Perişanım şimdi, mutlu oldun mu?
Başını yastığa rahat koydun mu?
Perişanım şimdi, mutlu oldun mu?
Başını yastığa rahat koydun mu?
***
Sen hiç fark etmeden kalp kırmadın mı?
Merak edip vicdanına sormadın mı?
Ne yaptım ben sana bu kadar nihayet
Ben de bir anadan doğmadım mı?
***
Bir daha olmaz, bin kere tövbe
Kan davası mı bu, bu nasıl öfke?
Bir daha olmaz, bin kere tövbe
Kan davası mı bu, bu nasıl öfke?
***
Perişanım şimdi, mutlu oldun mu?
Başını yastığa rahat koydun mu?
Perişanım şimdi, mutlu oldun mu?
Başını yastığa rahat koydun mu?