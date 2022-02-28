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7/24 Dinle Bombarduman

Bombarduman Şarkı Sözleri

Derya Uluğ Bombarduman şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Derya Uluğ Bombarduman şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bombarduman sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Derya Uluğ

Derya Uluğ

Bombarduman

  • Sürgün Aşkımız Ft. Emrah Karaduman

  • Dipsiz Kuyum Ft Emrah Karaduman

  • En Güzel Yenilgim Ft Emrah Karaduman

  • Ona Göre Ft Emrah Karaduman

  • Ses Kes Ft Emrah Karaduman

  • Sevmek Yok Ft Emrah Karaduman

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