Derya Uluğ

Her şey bir hayal gibi, uzaklarda öyle yalnızım Ruhum kanatlanıp uçuverdi sanki ansızın Her gün biraz daha unutulmak nasıl zor gelir Ben hiç unutmadım, unutmayı kalbim ne bilir *** Mühürlendin sen benim ömrüme Darmadağın, yorgun gönlüme Mühürlendin sen benim ömrüme Darmadağın, yorgun gönlüme *** Kalplerde son yangınız İki yaralıyız, şimdi ayrıyız Biz seninle masum, günahsız Başkasında sürgün aşkımız *** Kalplerde son yangınız İki yaralıyız, şimdi ayrıyız Biz seninle masum, günahsız Başka tende sürgün aşkımız *** Mühürlendin sen benim ömrüme Darmadağın, yorgun gönlüme Mühürlendin sen benim ömrüme Darmadağın, yorgun gönlüme *** Kalplerde son yangınız İki yaralıyız, şimdi ayrıyız Biz seninle masum, günahsız Başkasında sürgün aşkımız *** Kalplerde son yangınız İki yaralıyız, şimdi ayrıyız Biz seninle masum, günahsız Başka tende sürgün aşkımız