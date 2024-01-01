A Pa Pa Şarkı Sözleri
Despina Vandi A Pa Pa şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Despina Vandi A Pa Pa şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan A Pa Pa sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Πολύ καλά περνάγαμε
Μαζί το διασκεδάζαμε
Μα ξαφνικά μου λες εγώ
Πως θέλεις να σε παντρευτώ
***
A πα-πα, πα-πα, πα-πα-πα-πα
Εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα
A πα-πα, πα-πα, πα-πα-πα-πα
Εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα
***
Πρέπει μια και καλή να το χωνέψεις
Πως δεν τα πάω καλά με τις δεσμεύσεις
***
A πα-πα, πα-πα, πα-πα-πα-πα
Εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα
A πα-πα, πα-πα, πα-πα-πα-πα
Εγώ τα κάνω τέτοια πράγματα
Α πα, πα