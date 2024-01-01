Gesi Bağları Şarkı Sözleri
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Destanlaşan Türküler
Gesi Bağları
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Gesi bağlarında dolanıyorum
Yitirdim yârimi, aman aranıyorum
Yitirdim yârimi, aman aranıyorum
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Bir tek selamına güveniyorum
Gel, otur yanıma, hallarımı söyley'im
Halımdan bilmiyor, ben o yâri neyley'im?
***
Gesi bağlarında üç top gülüm var
Hey Allah'tan korkmaz; sana da, bana ölüm var
Hey Allah'tan korkmaz; sana, bana ölüm var
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Ölüm varsa bu Dünya'da zulüm var
Atma garip anam, beni dağlar ardına
Kimseler yanmasın, anam yansın derdime