Destanlaşan Türküler

Gesi bağlarında dolanıyorum Yitirdim yârimi, aman aranıyorum Yitirdim yârimi, aman aranıyorum *** Bir tek selamına güveniyorum Gel, otur yanıma, hallarımı söyley'im Halımdan bilmiyor, ben o yâri neyley'im? *** Gesi bağlarında üç top gülüm var Hey Allah'tan korkmaz; sana da, bana ölüm var Hey Allah'tan korkmaz; sana, bana ölüm var *** Ölüm varsa bu Dünya'da zulüm var Atma garip anam, beni dağlar ardına Kimseler yanmasın, anam yansın derdime