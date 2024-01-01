Hastane Önünde İncir ağacı Şarkı Sözleri
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Destanlaşan Türküler
Hastane Önünde İncir ağacı
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Hastane önünde incir ağacı annem ağacı
Doktor bulamadı bana ilacı annem ilacı
Doktor bulamadı bana ilacı annem ilacı
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Baştabip geliyor zehirden acı annem oy acı
Garip kaldım yüreğime dert oldu annem dert oldu
Ellerin vatanı bana yurt oldu annem yurt oldu
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Mezarımı kazın bayıra düze annem oy düze
Yönünü çevirin sıladan yüze annem oy yüze
Yönünü çevirin sıladan yüze annem oy yüze
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Benden selam edin sevdiğinize,sevdiğinize
Başına koysun karalar bağlasın annem bağlasın
Gurbet elde kaldım diye ağlasın annem ağlasın