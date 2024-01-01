Suzan Suzi Şarkı Sözleri
Destanlaşan Türküler Suzan Suzi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Destanlaşan Türküler Suzan Suzi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Suzan Suzi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Destanlaşan Türküler
Suzan Suzi
Tüm Şarkıları
-
Kırklar dağının düzü
Ziyaret çarptı bizi
Kırklar dağının düzü
Ziyaret çarptı bizi
***
Kör olasın suzan suzi, suzan suzi, suzan suzi
Sular apardı bizi
Kör olasın suzan suzi, suzan suzi, suzan suzi
Sular apardı bizi
***
Köprü altı kapkara
Suzan gel beni ara
Köprü altı kapkara
Suzan gel beni ara
***
Saçlarıma kumlar doldu, kumlar doldu, kumlar doldu
Tarak getir sen tara
Saçlarıma kumlar doldu, kumlar doldu; kumlar doldu
Tarak getir sen tara