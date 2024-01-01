Devran Çağlar

Bana acı, keder verdi Bana ondan bahsetmeyin Beterden de beter etti Bana ondan bahsetmeyin *** Bana acı, keder verdi Bana ondan bahsetmeyin Beterden de beter etti Bana ondan bahsetmeyin *** Çekip gitti yüreğimden Anlamadı hiç halimden Bahsetmeyin o günlerden Bana ondan bahsetmeyin *** Çekip gitti yüreğimden Anlamadı hiç halimden Bahsetmeyin o günlerden Bana ondan bahsetmeyin *** Sevseydi, hiç gider miydi? Beni böyle üzer miydi? Öyle üzgün, yalnızımki Bana ondan bahsetmeyin *** Sevseydi, hiç gider miydi? Beni böyle üzer miydi? Öyle üzgün, yalnızımki Bana ondan bahsetmeyin *** Çekip gitti yüreğimden Anlamadı hiç halimden Bahsetmeyin o günlerden Bana ondan bahsetmeyin *** Çekip gitti yüreğimden Anlamadı hiç halimden Bahsetmeyin o günlerden Bana ondan bahsetmeyin *** Çekip gitti yüreğimden Anlamadı hiç halimden Bahsetmeyin, bahsetmeyin o günlerden Bana ondan bahsetmeyin *** Bana ondan bahsetmeyin Bana ondan söz etmeyin Bana ondan