Devran Çağlar

Ayrıldık Şarkı Sözleri
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Bana acı, keder verdi
Bana ondan bahsetmeyin
Beterden de beter etti
Bana ondan bahsetmeyin
***
Bana acı, keder verdi
Bana ondan bahsetmeyin
Beterden de beter etti
Bana ondan bahsetmeyin
***
Çekip gitti yüreğimden
Anlamadı hiç halimden
Bahsetmeyin o günlerden
Bana ondan bahsetmeyin
***
Çekip gitti yüreğimden
Anlamadı hiç halimden
Bahsetmeyin o günlerden
Bana ondan bahsetmeyin
***
Sevseydi, hiç gider miydi?
Beni böyle üzer miydi?
Öyle üzgün, yalnızımki
Bana ondan bahsetmeyin
***
Sevseydi, hiç gider miydi?
Beni böyle üzer miydi?
Öyle üzgün, yalnızımki
Bana ondan bahsetmeyin
***
Çekip gitti yüreğimden
Anlamadı hiç halimden
Bahsetmeyin o günlerden
Bana ondan bahsetmeyin
***
Çekip gitti yüreğimden
Anlamadı hiç halimden
Bahsetmeyin o günlerden
Bana ondan bahsetmeyin
***
Çekip gitti yüreğimden
Anlamadı hiç halimden
Bahsetmeyin, bahsetmeyin o günlerden
Bana ondan bahsetmeyin
***
Bana ondan bahsetmeyin
Bana ondan söz etmeyin
Bana ondan
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Kaç sabah uyandım sensiz
Kaç akşam ağladım sessiz
İçimde bir yangın var
Ayrıldık ayrıldık
***
Ayrıldık sevdiğimden
Ayrıldık birtanemle
Ayrıldık herşeyimle
***
Ayrıldık ayrıldık
***
Şöyle bir bak maziye
Ne kaldı dünden bize
Elveda birtaneme
Ayrıldık ayrıldık
***
Ayrıldık sevdiğimden
Ayrıldık birtanemle
Ayrıldık herşeyimle
Ayrıldık ayrıldık
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