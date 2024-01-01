Devran Çağlar

Ölümlerden döndüm Senden dönmedim.. Sevdan benim i̇çin damarımda kan Yalnız seni sevdim seni i̇stedim, Gönlüme aşkından başkası yalannnnn *** Sevmeye doyamam sana kıyamam Canımdan cayarım senden cayamam Kimseyi yerine i̇nan koyamam Kalbime aşkından başkası yalan..yalan yalan.. *** Hayata seninle yenidem doğdum, Bir nefes gibi ben sana tutuldum.. Tanrıdan sonra ben sana kul oldum.. Gönlüme aşkından başkası yalaaannn.. *** Sevmeye doyamam sana kıyamam Canımdan cayarım senden cayamam Kimseyi yerine i̇nan koyamam Kalbime aşkından başkası yalan..yalan yalan.

Adın düşmese de benim dilimden Seni unutmaya çalışacağım Kalbim titrese de hep hasretinle Sensiz yaşamaya alışacağım *** Kolay olmayacak seni unutmak Belki gece gündüz ağlayacağım Ne olursa olsun artık sevgilim Sensiz yaşamaya alışacağım Sensiz yaşamaya alışacağım *** Nasıl olsa sen'le birleşemeğiz Ben bu ayrılığa katlanacağım Ayrılık derdine mahkum kalbimiz Sensiz yaşamaya alışacağım *** Kolay olmayacak seni unutmak Belki gece gündüz ağlayacağım Ne olursa olsun artık sevgilim Sensiz yaşamaya alışacağım Sensiz yaşamaya alışacağım *** Kolay olmayacak seni unutmak Belki gece gündüz hep ağlayacağım Ne olursa olsun, ne olursa olsun artık sevgilim Sensiz yaşamaya alışacağım Sensiz yaşamaya alışacağım