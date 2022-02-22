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Devran Çağlar
Devran Çağlar
Duygu Durumuna Göre Arabesk Müzikler
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Asi
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02
Ayrıldık
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03
Bana Ondan Bahsetmeyin
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04
Yalan Olan Sensin
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05
Sahte Sevgililer
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Albümler
Seni Unutamadım (Kırık Hançer)
Devran Çağlar
Canım Yarim (1996)
Devran Çağlar
Sahte Sevgililer
Devran Çağlar
Ayrıldık
Devran Çağlar
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