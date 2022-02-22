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7/24 Dinle Devran Çağlar

Devran Çağlar

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01

Asi

02

Ayrıldık

03

Bana Ondan Bahsetmeyin

04

Yalan Olan Sensin

05

Sahte Sevgililer

... KAPAT
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Albümler

Seni Unutamadım (Kırık Hançer) Devran Çağlar

Canım Yarim (1996) Devran Çağlar

Sahte Sevgililer Devran Çağlar

Ayrıldık Devran Çağlar

Çalma Listeleri

Kararsız | Arabesk Müzik

Kararsız | Arabesk Müzik

Kalp Kırıkları | Arabesk Müzik

Kalp Kırıkları | Arabesk Müzik

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