Seni Unutamadım / Kırık Hançer Şarkı Sözleri
Devran Çağlar Seni Unutamadım / Kırık Hançer şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Devran Çağlar Seni Unutamadım / Kırık Hançer şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Seni Unutamadım / Kırık Hançer sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Devran Çağlar
Seni Unutamadım / Kırık Hançer
-
Aşk yarası derin olur
Kurşun gibi deler geçer
Yıllardır hep saplı durur
Kalbimdeki kırık hançer
***
Sevdan benden neler aldı
Gözümden ne yaşlar aldı
Sapladığın gibi kaldı
Kalbimdeki kırık hançer
***
Halim sensiz ne olacak
Bir sensin kurtaracak
Yıllar geçti pas tutacak
Kalbimdeki kırık hançer
-
-
-
Adın düşmese de benim dilimden
Seni unutmaya çalışacağım
Kalbim titrese de hep hasretinle
Sensiz yaşamaya alışacağım
***
Kolay olmayacak seni unutmak
Belki gece gündüz ağlayacağım
Ne olursa olsun artık sevgilim
Sensiz yaşamaya alışacağım
Sensiz yaşamaya alışacağım
***
Nasıl olsa sen'le birleşemeğiz
Ben bu ayrılığa katlanacağım
Ayrılık derdine mahkum kalbimiz
Sensiz yaşamaya alışacağım
***
Kolay olmayacak seni unutmak
Belki gece gündüz ağlayacağım
Ne olursa olsun artık sevgilim
Sensiz yaşamaya alışacağım
Sensiz yaşamaya alışacağım
***
Kolay olmayacak seni unutmak
Belki gece gündüz hep ağlayacağım
Ne olursa olsun, ne olursa olsun artık sevgilim
Sensiz yaşamaya alışacağım
Sensiz yaşamaya alışacağım
-
-
Ölümlerden döndüm
Senden dönmedim..
Sevdan benim i̇çin damarımda kan
Yalnız seni sevdim seni i̇stedim,
Gönlüme aşkından başkası yalannnnn
***
Sevmeye doyamam sana kıyamam
Canımdan cayarım senden cayamam
Kimseyi yerine i̇nan koyamam
Kalbime aşkından başkası yalan..yalan yalan..
***
Hayata seninle yenidem doğdum,
Bir nefes gibi ben sana tutuldum..
Tanrıdan sonra ben sana kul oldum..
Gönlüme aşkından başkası yalaaannn..
***
Sevmeye doyamam sana kıyamam
Canımdan cayarım senden cayamam
Kimseyi yerine i̇nan koyamam
Kalbime aşkından başkası yalan..yalan yalan.
-
-
-