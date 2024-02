Kalbimde Ümitler Bittiği Zaman Geceler Boyunca Ağlayacaksın Benim Yokluğumu Hissettiğin Kahrından Ağlayıp Yalvaracaksın *** Kalbimde Ümitler Bittiği Zaman Geceler Boyunca Ağlayacaksın Benim Yokluğumu Hissettiğin Kahrından Ağlayıp Yalvaracaksın *** Sahte Sevgililer Terk ettiğinde Benim Yokluğumu Anlayacaksın Beni Başkasıyla Her Görüşünde Kaybettiklerine ağlayacaksın *** Sahte Sevgililer Terk ettiğinde Benim Yokluğumu Anlayacaksın Beni Başkasıyla Her Görüşünde Kaybettiklerine ağlayacaksın *** Beni Dinlemeyip Terk ettin Diye Umutsuz Yollarda Beklettin Diye O Büyük Sevgiyi yok ettin Diye Vefasız Kalbinden Utanacaksın *** Beni Dinlemeyip Terk ettin Diye Umutsuz Yollarda Beklettin Diye O Büyük Sevgiyi yok ettin Diye Vefasız Kalbinden Utanacaksın *** Sahte Sevgililer Terk ettiğinde Benim Yokluğumu Anlayacaksın Beni Başkasıyla Her Görüşünde Kaybettiklerine ağlayacaksın *** Sahte Sevgililer Terk ettiğinde Benim Yokluğumu Anlayacaksın Beni Başkasıyla Her Görüşünde Kaybettiklerine ağlayacaksın