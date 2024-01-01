Devran Çağlar

Adın düşmese de benim dilimden Seni unutmaya çalışacağım Kalbim titrese de hep hasretinle Sensiz yaşamaya alışacağım *** Kolay olmayacak seni unutmak Belki gece gündüz ağlayacağım Ne olursa olsun artık sevgilim Sensiz yaşamaya alışacağım Sensiz yaşamaya alışacağım *** Nasıl olsa sen'le birleşemeğiz Ben bu ayrılığa katlanacağım Ayrılık derdine mahkum kalbimiz Sensiz yaşamaya alışacağım *** Kolay olmayacak seni unutmak Belki gece gündüz ağlayacağım Ne olursa olsun artık sevgilim Sensiz yaşamaya alışacağım Sensiz yaşamaya alışacağım *** Kolay olmayacak seni unutmak Belki gece gündüz hep ağlayacağım Ne olursa olsun, ne olursa olsun artık sevgilim Sensiz yaşamaya alışacağım Sensiz yaşamaya alışacağım