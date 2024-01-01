Devrim Kaya

Arda Boyları'nda kırmızı erik Halime'nin ardında 17 belik Halime'nin ardında 17 belik *** Ah anneci'm, vah anneci'm, yaktın ya beni Bu genç yaşta denizlere attın ya beni Bu genç yaşta denizlere attın ya beni *** Ah anneci'm, vah anneci'm, yaktın ya beni Bu genç yaşta denizlere attın ya beni Bu genç yaşta denizlere attın ya beni *** Arda Boyları'na ben kendim gittim Dalgalar vurdukça can teslim ettim Dalgalar vurdukça can teslim ettim *** Ah anneci'm, vah anneci'm, yaktın ya beni Bu genç yaşta denizlere attın ya beni Bu genç yaşta denizlere attın ya beni *** Ah anneci'm, vah anneci'm, yaktın ya beni Bu genç yaşta denizlere attın ya beni Bu genç yaşta denizlere attın ya beni