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7/24 Dinle Bu Toprağın Sesleri

Bu Toprağın Sesleri Şarkı Sözleri

Devrim Kaya Bu Toprağın Sesleri şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Devrim Kaya Bu Toprağın Sesleri şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bu Toprağın Sesleri sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Devrim Kaya

Devrim Kaya

Bu Toprağın Sesleri

  • Babuba

  • Değmen Benim

  • Ellerini Çekip Benden

  • Yine Dertli Dertli

  • Yeşil Kurbağalar

  • Alvarlı Gelin

  • Yeşil Ördek Gibi

  • Adaletin Bu Mu Dünya

  • Yalgızam

  • Kışlalar Doldu Bugün

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