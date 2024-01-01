Devrim Kaya

-
Çaya iner ağlarım
Gülü deste bağlarım
Gülü deste bağlarım
***
Birisi benim için
Birisi benim için
Birin' yâre yollarım
Birin' yâre yollarım
***
"Oy, annem", diye diye
"Vay, annem", diye diye
"Öldüm, yâr", diye diye
Kaldım gurbet ellerde
***
"Oy, annem", diye diye
"Vay, annem", diye diye
"Öldüm, yâr", diye diye
Kaldım gurbet ellerde
***
Çaya indim, susuzum
Kaç gündür uykusuzum
Kaç gündür uykusuzum
***
Varsam yârin yanına
Varsam yârin yanına
Dilim durmaz, huysuzum
Dilim durmaz, huysuzum
***
"Oy, annem", diye diye
"Vay, annem", diye diye
"Öldüm, yâr", diye diye
Kaldım gurbet ellerde
***
"Oy, annem", diye diye
"Vay, annem", diye diye
"Öldüm, yâr", diye diye
Kaldım gurbet ellerde
-
Kadifeden kesesi
Havadan gelir sesi
***
Oturmuş, sazını çalar
Nazlı da civan
Ciğerimin köşesi
***
Oturmuş, sazını çalar
Nazlı da civan
Ciğerimin köşesi
***
Kadife yastığım yok
Odana bastığım yok
***
Ne geleyim odana?
Nazlı da civan
Evvelki dostluğun yok
***
Ne geleyim odana?
Nazlı da civan
Evvelki dostluğun yok
-
Sevdiğim küçük yaşta
Derdinden oldum hasta
Eğer anam vermezse
Beni babamdan iste
***
Amman nolmuş nolmuş nolmuş
Sevdiğim oğlan saraya
Saraya katip olmuş
***
Mendilim dalda kaldı
Yetsin artık merhamet
Sevdiğim nerde kaldı
***
Amman nolmuş nolmuş nolmuş
Sevdiğim oğlan saraya
Saraya katip olmuş
***
Yandım senin sözüne
Kurban kara gözüne
Diz dize otururken
Hasret kaldım yüzüne
***
Amman nolmuş nolmuş nolmuş
Sevdiğim oğlan saraya
Saraya katip olmuş
-
Baba bugün tersine mi tersine mi anam
Yar yar çürüttü tersine mi vay
Baba billah ben feleğe neyleyim
Anam her işim tersine mi
Tersine mi vay vay
Baba bugün bibahtı geçti anam
Yar yar bilmedin vahtı geçti vah
Anam dünya bir penceredir
Her gelen bahtı geçti vah
Zaten vah vah
-
Turnam yükseklerden uçar
Allı kanadını açar
İflah olmaz derde düşer
Ne bu sevdadan vazgeçer
***
Turnam gel gidelim
Tahammül kalmadı naza
Hasretin yıllarca sürdü
Hangi suçuma bu ceza
-
Benim yaram inan yârin yarası
Benim yaram inan yârin yarası
***
Kurban ola'm, doktor, değme yarama
Yüzüme sürdüler küfe karası
Kurban ola'm, doktor, değme yarama
***
Yüzüme sürdüler küfe karası
Kurban ola'm, doktor, değme yarama
Hayran ola'm, doktor, değme yarama
***
Kalmadı, sultanım, kavli kararım
Kalmadı, efendim, kavli kararım
***
Kendimi kaybettim, ner'den ararım?
Ben kendi yaramı kendim sorarım
Kurban ola'm, doktor, değme yarama
***
Ben kendi yaramı kendim sorarım
Kurban ola'm, doktor, değme yarama
Hayran ola'm, doktor değme yarama
***
Mahzuni'yim, bir kez geldim dünyaya
Mahzuni'yim, bir kez geldim dünyaya
***
Dünyada durmadım ben doya doya
Benden selam edin o zalım yâra
Kurban ola'm, doktor, değme yarama
***
Benden selam edin o zalım yâra
Kurban ola'm, doktor, değme yarama
Hayran ola'm, doktor değme yarama
-
Hasret düştü gönlüme
Gönülden yaralıyım
Tabipler derman vermez
Bir bahtı karalıyım
Gönül bilenim nerde
Gönül alanım nerde
Bu devasız derdime
Derman olanım nerde
Gönül derdi yar dedi
Hasret yaman zor derdi
Onu çekmeyen bilmez
Çekenlere sor dedi
Garibim gönül arar
Gönül bileni sorar
Bu gönül yarasını
Gönlü bilen sarar
-
Kara köprü narlı dere
Sevdalandım bir esmere
Ben ona gönlümü verdim
Oda gitti gurbet ele
***
Gidin gidin yare gidin
Yare ahvalim bildirin
Eğer yarim gelmez ise
Tutun kolundan getirin
***
Kara bahçe gül mü açtı
O zalim yar nere kaçtı
Ben ona kul köle oldum
Bırakıp ellere kaçtı
***
Gidin gidin yare gidin
Yare ahvalim bildirin
Eğer yarim gelmez ise
Tutun kolundan getirin
***
Kara bahtım hiç gülmedi
O yar kıymetim bilmedi
Herkes sevdiğini aldı
Gitti o zalim gelmedi
-
Keklik dağlarda sağılar
Yavrum diye diye ağlar
Günden güne yansa dağlar
Görenlerin bağrı yanar
Ağlarım ben kekliğime
Seherde öten bülbüle
İpeklenmiş tüylerine
Yanaktaki benlerine
Ağlarım ben kekliğime
***
Keklik küsme barışalım
Yuvamıza kavuşalım
Senden ötmek benden gitmek
Yolumuzda ağlaşalım
Ağlarım ben kekliğime
Seherde öten bülbüle
İpeklenmiş tüylerine
Yanaktaki benlerine
Ağlarım ben kekliğime
-
Ah hele zalim yara benden
Yara benden vay anam vay
Ah yavrum yalvarın yara benden
Yara benden vay anam vay
Ah hele zalim sinemde dağı hicran
Kafir yar yar dağı hicran vay anam vay
Ah ağam salmaz yara bende
Kafir yar yar
Eyvah ey ey
Ah virane bağlarda baykuşlar öter
Hey balam ey
-
Başımda bir sevda yeli
Eser durur yar yar
Sen gelmezsen buralara
N'olur halim yar yar
***
Gönlümü kimler eyleye
Türkümü kimler söyleye
Keder gam beli beleye
Sen gelmezsen yar yar
***
Hem baharım hem yazımsın
Hem sözümsün hem sazımsın
Dostlar mezarımı kazsın
Sen gelmezsen yar yar
***
Gönlümü kimler eyleye
Türkümü kimler söyleye
Keder gam beli beleye
Sen gelmezsen yar yar
***
Gönül telim çalmaz olur
Bir derdim var bini bulur
Geçmez zaman saat durur
Sen gelmezsen yar yar
***
Gönlümü kimler eyleye
Türkümü kimler söyleye
Keder gam beli beleye
Sen gelmezsen yar yar